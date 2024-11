Las cuentas del Real Madrid en la Champions

Contra el Milan y en el Santiago Bernabéu, los blancos no consiguieron llevarse los tres puntos frente a los italianos y suman una segunda derrota consecutiva en su coliseo. Algo que no había pasado desde la temporada 2020-21. Además, en este arranque de la nueva Champions, los blancos recopilan dos victorias y dos debacles en cuatro encuentros. Un hecho inédito que llevaba tres años sin darse.

Porque sí, el curso 2020-21 resurge otro récord negativo para los de Concha Espina. La última vez que los merengues sufrieron dos derrotas en la fase de grupos de la Champions, fue en aquella época. Contra el Shakhtar de Donetsk, el equipo dirigido por Zinédine Zidane no fue capaz de puntuar en ninguno de sus dos partidos contra el club ucraniano. En el encuentro de ida, en el Bernabéu, los locales no estuvieron lejos de remontar tras ir perdiendo 0-3 en el descanso (2-3). A la vuelta, directamente no marcaron (2-0).

Ahora, con ese nuevo reglamento, los ocho primeros equipos se clasifican automáticamente a octavos de final, mientras que los clubes situados entre el 9º y el 24º puesto disputarán una ronda de play-offs a doble partido para conseguir el pase a los octavos de final de la competición. Los equipos que terminen 25º o por debajo quedarán eliminados, sin acceso a la Europa League.

Por ahora, la realidad del Real Madrid está fuera de los ocho primeros. Con sus seis puntos, la entidad blanca se sitúa en la 17ª posición, algo que podría empeorar al final de la presente jornada. Pero que no cunde el pánico. Si el próximo partido es en casa del Liverpool, único equipo que lo ha ganado todo por ahora (a falta de que juegue el Aston Villa), Ancelotti y los suyos aun tienen cuatro balas para colocarse entre los ocho primeros, aunque no será tarea fácil y deberán completar un pleno de victorias si quieren aspirar a ello.

De momento, el Real Madrid se sitúa entonces en la fase eliminatoria de play-offs, y en la parte ‘mala’. Los equipos que terminen entre el 9º y el 16º puesto son cabezas de serie en el sorteo, lo que significa que se enfrentarán a un equipo situado entre el 17º y el 24º. Además, los equipos en cabeza de serie tendrán el partido de vuelta en su casa. Los ocho clubes que se impongan en estas eliminatorias pasarán a octavos de final, donde se enfrentarán a uno de los ocho primeros clasificados, que serán cabezas de serie en octavos de final.