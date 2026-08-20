Cucurella espolea a Carreras

La llegada de Marc Cucurella al Real Madrid ha sido un acierto doble. Por un lado, el equipo blanco incorpora al que actualmente es el mejor jugador del mundo en su posición, un refuerzo de lujo para el lateral izquierdo. Y, por otro, ha logrado causar un efecto estimulante en el futbolista que ocupaba dicho puesto, un Álvaro Carreras cuyo rendimiento durante la pretemporada ha sido de notable alto.

El gallego ha recuperado la contundencia defensiva que le caracterizaba en el Benfica y por la que el Real Madrid llegó a pagar 50 millones de euros para ficharle el pasado verano. Gracias a José Mourinho, también ha potenciado su labor ofensiva, quizá uno de sus defectos que se le achacó durante su primera temporada.

El ejemplo de su crecimiento en esa faceta es la jugada del gol de Carlos Espí contra el Schalke 04, en la que Carreras hizo bueno un pase al espacio de Vinicius, marchándose de su defensor y sirviendo un gran centro al nuevo delantero madridista. El gallego ha sumado 224 minutos en los cuatro amistosos y a día de hoy es el favorito para ocupar el lateral izquierdo en el debut en Liga contra el Espanyol este sábado en Cornellá (21:30 horas).

Todo apunta a que Mourinho premiará el trabajo de un jugador que arrancó la pretemporada desde el primer día al no jugar el Mundial y que irá más despacio con un Cucurella que regresó de sus merecidas vacaciones a principios de la semana pasada y al que todavía le quedan varias sesiones para alcanzar su tope.

Cucurella le cambia la cara a Carreras

Durante la preparación se ha percibido que lo mejor que le ha podido ocurrir a Carreras, jugador de 23 años, es que su equipo, tras acometer un gran desembolso por él, un año después haya fichado a Cucurella. Ese movimiento ha sido gasolina para un Álvaro que el curso pasado no sintió la obligación de tener que ganarse el puesto. Esta vez sí, y eso le ha motivado a sacar su mejor versión.

A principios de la 2025-25, Carreras era prácticamente el único jugador disponible en el costado izquierdo. Ferland Mendy estaba continuamente lesionado hasta que reapareció fugazmente en las eliminatorias de Champions y Fran García apenas contaba para Xabi Alonso y estuvo cerca de salir en el mercado de invierno.

Sin embargo, la situación del gallego ha cambiado radicalmente tras la llegada de Cucurella, algo que, lejos de perjudicarle, ha animado a Carreras a la hora de convencer a Mourinho y al club de que disponen de dos opciones de lujo para el lateral. Álvaro no quiere ponérselo sencillo al ex del Chelsea y está dispuesto a aprovechar la ventaja de llevar más tiempo de rodaje para ser titular en el mayor número de encuentros posible. El del sábado puede ser el primero.