Courtois se lleva el premio al mejor portero en 2022

El Real Madrid y, en concreto, Thibaut Courtois continuan recibiendo premios por la gran temporada cosechada en 2022. Ganar la Liga y la Champions League le ha otorgado al portero belga el premio al mejor portero del año para la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS). Con este, ya son varios los premios que ha recibido en los últimos meses por ser una de las figuras claves para la consecución de la ‘Decimocuarta’ el pasado mes de mayo en París.

En la votación peleaba con el ‘Dibu’ Martínez, nombrado como mejor guardameta del Mundial tras la victoria de Argentina y con un Yassine Bono, que también tuvo una importancia primordial para que su selección llegara a la semifinal de la Copa del Mundo con Marruecos. El belga se llevó el premio con 125 puntos, frente a los 110 del argentino y los 55 del marroquí.

Y es que 2022 ha sido un año repleto de éxitos para el conjunto blanco tanto a nivel grupal como individual. Benzema ya logró el Balón de Oro, pero Courtois también recibió el Trofeo Yashin, como el mejor portero del mundo. Por si no fuera poco, en la final de la Champions ante el Liverpool, el ex guardameta del Chelsea fue nombrado como el Mejor Jugador de la final. Pero este no será el último galardón que pueda recibir en este principio de temporada. El próximo 27 de febrero, la FIFA celebrará la gala de los premios ‘The Best’ y Courtois es el gran favorito para hacerse con el premio de Mejor Portero del año.

Como ya ocurriera en 2018 después de que Bélgica alcanzara las semifinales del Mundial de Rusia, esta es la segunda vez que consigue este importante galardón que entrega una institución tan importante como la IFFHS. Con este segundo nombramiento, iguala al mítico Peter Schmeichel, padre del actual jugador del Niza y ex del Leicester City de la Premier League.