Bellingham ya es el más valioso del mundo por delante de Foden, Mbappé y Vinicius

Jude Bellingham ya es el jugador más valioso del mundo. El futbolista del Borussia Dortmund, y por el que es pretendido por el Real Madrid, está a la cabeza por delante de Mbappé, Haaland o Vinicius Jr. El prestigioso Observatorio del Fútbol CIES ha actualizado la lista que hace referencia a los 100 jugadores más valorados del planeta y el mediocentro inglés ocupa la primera posición de este importante ránking.

Con 208,2 millones de euros, el de 19 años tiene el mayor valor del mundo por delante de su compatriota Phil Foden, que es segundo con un valor de 200,5 millones. La tercera posición la ocupa Kylian Mbappé con 190,7 millones, por delante de un Vinicius Jr que dispone de 190,5. Mientras tanto, Erling Haaland cierra el Top 5 con un valor de 175 millones de euros.

