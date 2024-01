Courtois explota en Bélgica: «Pronto hablaré, no soy un robot…»

Thibaut Courtois ha vuelto a conceder una entrevista en Bélgica en la que ha dado explicaciones sobre su reciente renuncia a jugar la Eurocopa 2024 con su selección. Fue el pasado 19 de diciembre cuando el portero del Real Madrid anunció que no estará disponible para participar en el torneo aunque se encuentre recuperado de la grave lesión que sufrió a principios de temporada y que le va a tener de baja aún unos meses más.

«Primero tengo que recuperarme al cien por cien y luego es mejor no ponerme ninguna fecha. Si tengo suerte, podré jugar algún partido en mayo con el Real Madrid pero en ningún caso estaré en condiciones de disputar un gran torneo», aseguró en su día el cancerbero madridista.

En esta entrevista, Courtois deseó la mejor de las suertes a sus compañeros de selección en la Eurocopa. “En 2018 fue nuestra gran oportunidad de ganar un título hasta ahora, ¿quizás esta vez nos acerquemos más? Veré los partidos de la selección como he hecho hasta ahora. Espero que lleguen lo más lejos posible”, sentenció el guardameta.

Courtois y Bélgica

Ahora, pasados algunos días, parece que Thibaut se está replanteando su decisión a pesar de las diversas polémicas que rodean al vestuario belga y a su mala relación con el seleccionador Domenico Tedesco. «Todo el mundo tiene una opinión acerca del tema, es normal. Pero creo que mucha gente no entendió mi punto de vista. No se trataba tanto de la capitanía. Durante ese tiempo no hubo ninguna conversación conmigo. Sentí que no contaban conmigo. Pronto hablaré pero quizás tomé una decisión demasiado rápido. Soy un ser humano con sentimientos, no soy un robot», ha afirmado en esta entrevista reciente que ha concedido al canal VRT1.

Hay que recordar que el enfrentamiento de Courtois con su seleccionador se remonta al pasado mes de junio, durante una concentración en la que la selección belga debía jugar dos partidos, frente a Austria y contra Estonia. Fue la noche anterior al primer choque cuando Tedesco reunió en una habitación al portero (hasta ese día capitán indiscutible del combinado nacional) y a Lukaku para comunicarles que el brazalete contra Austria lo portaría el delantero y que volvería a ser de Thibaut en el choque frente a Estonia. «Algo se rompió dentro de mí. Sentí que ya no tenía el aprecio de la Federación ni del entrenador y eso me hizo explotar», recuerda el jugador madridista.

Tanto fue así que antes de jugar contra Estonia, la relación entre jugador y entrenador estalla y Courtois decidió abandonar la concentración belga por sentirse menospreciado. Además, en los días posteriores, la prensa publicó algunas informaciones que, según el guardameta, fueron filtradas por Tedesco, algo que enfureció aún más al portero que emitió un comunicado en redes sociales donde ya insinuaba que la posibilidad de no volver a la selección mientras este técnico siguiese en el cargo estaba encima de la mesa.

Ahora, Courtois no se muestra tan tajante y valora poder regresar a una convocatoria de la selección nacional. «Veremos qué depara el futuro. Aún quiero jugar con Bélgica… pero me estoy haciendo cada vez más mayor», se lamenta el portero. Habrá que ver si Tedesco le ha negado definitivamente la opción de regresar a una convocatoria o si, por el contrario, la reconciliación es aún posible.