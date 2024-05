Convocatoria del Real Madrid contra el Villarreal: Ancelotti sólo tiene dos bajas y repite Mario Martín

La convocatoria del Real Madrid para el encuentro que enfrenta a los blancos con el Villarreal en el estadio de La Cerámica sólo tiene las ausencias de David Alaba, que se sigue recuperando de su grave lesión de rodilla, y Tchouaméni, que apura las opciones de estar en la final de la Champions tras la dolencia que sufrió en el pie izquierdo después de las semifinales de la máxima competición continental contra el Bayern. Además, destaca la presencia en la lista del canterano Mario Martín.

Alaba se sigue recuperando de la rotura de ligamento que sufrió, precisamente, contra el Villarreal en la primera jornada de Liga. Esta semana viajó a Austria para ser revisado y someterse a una pequeña artroscopia. Desde el club están satisfechos por como está yendo su recuperación, aunque no se le espera de vuelta hasta el mes de septiembre, como mínimo.

Por otro lado, Tchouaméni sufrió una lesión por estrés en el pie izquierdo en el duelo de vuelta de las semifinales que enfrentó en el Santiago Bernabéu a Real Madrid y Bayern. El francés está pendiente de evolución, pero en estos momentos es una duda más que razonable para la final de la Champions que enfrentará el próximo 1 de junio entre los blancos y Borussia Dortmund en Wembley. No tendría problemas para jugar la Eurocopa, en principio, ya que 10 días en este tipo de dolencias son muy importantes para terminar de recuperarse. De hecho, ha sido convocado para esta cita por Didier Deschamps.

Recientemente, Ancelotti fue muy claro a la hora de hablar de las opciones que tiene Tchouaméni de jugar la final de la Champions. «No tiene muchas opciones de jugar, pero no está descartado para la final», señaló el italiano en la rueda de prensa previa al partido contra Alavés. «Ahora tiene una semana importante», añadió el técnico. «El pie no le duele mucho, creo que es distinto al último problema que tuvo en el pie. No está descartado que pueda regresar», concluyó.

Tchouaméni se lesionó durante la vuelta de las semifinales que enfrentaron a Real Madrid y Bayern en el estadio Santiago Bernabéu. Los blancos terminaron remontando en otra noche épica, pero en el día después se ha confirmado esta mala noticia. El francés, de poder estar disponible para el duelo contra el Dortmund, no estará en las mejores condiciones.

El Real Madrid viaja a La Cerámica con la intención de seguir preparando el duelo contra el Borussia Dortmund de la final de la Champions. La idea de Ancelotti para el encuentro contra el Villarreal es dar minutos a los menos habituales, al contrario de lo que sucedió frente al Alavés. No obstante, Militao seguirá en el once, mientras que en la portería jugará Lunin.

Convocatoria del Real Madrid