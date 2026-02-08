Convocatoria del Real Madrid contra el Valencia: Rüdiger regresa a una lista sin Vinicius, Bellingham y Rodrygo

La convocatoria del Real Madrid para el encuentro que enfrenta a los blancos con el Valencia en Mestalla tiene como gran novedad el regreso de Rüdiger a la lista. El alemán no juega desde que forzara para disputar la semifinal de la Supercopa de España contra el Atlético de Madrid en Yeda. La artrosis que sufre en la rodilla le ha tenido más tiempo del deseado en la enfermería. Además, Arbeloa se lleva a dos canteranos: David Jiménez y Cestero, más el portero Sergio Mestre.

Por otro lado, en cuanto a las bajas, Arbeloa no podrá contar con los lesionados Militao, Bellingham y Rodrygo. El último en caer ha sido el brasileño, que estará entre 10 y 14 días apartado de los terrenos de juego por culpa de una tendinosis en el isquio de la pierna derecha. Además, Vinicius tampoco será de la partida tras ver la quinta amarilla el pasado fin de semana contra el Rayo Vallecano, por lo que se lo pierde por sanción.

Sin margen de error

El Real Madrid afronta un momento de la temporada muy importante, ya que los blancos se jugarán sus aspiraciones en la Liga y en la Champions, las dos competiciones en las que todavía siguen vivos. Los de Arbeloa saben que no tienen margen de error y que deben subir su nivel para poder ser un equipo verdaderamente competitivo.

La imagen ofrecida el pasado fin de semana contra el Rayo Vallecano no fue la mejor, pero al mismo tiempo desde Valdebebas se rescataron aspectos positivos. La plantilla se dio cuenta de que, incluso sufriendo, puede competir contra cualquier rival y sacó a relucir un gen de compromiso que no había mostrado en los últimos meses.

En el club no dudan de la plantilla del Real Madrid. De hecho, la cúpula madridista está convencida de que con estos jugadores deben aspirar a ambas competiciones; solo piden que los futbolistas den un paso al frente y alcancen el nivel que se espera de ellos.

Convocatoria del Real Madrid

Porteros: Courtois, Lunin y Sergio Mestre.

Defensas: Carvajal, Alaba, Trent, Asencio, Carreras, Fran García, Rüdiger, Huijsen y David Jiménez.

Centrocampistas: Camavinga, Valverde, Tchouameni, Arda Güler, Ceballos y Cestero.

Delanteros: Mbappé, Gonzalo, Brahim y Mastantuono.