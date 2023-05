La convocatoria del Real Madrid para el encuentro que enfrentará a los blancos con el Manchester City en el estadio Santiago Bernabéu no tiene grandes novedades. Ancelotti no puede contar con Mendy, que ya empieza a trabajar con el grupo, aunque no estará en la eliminatoria, ni con Ceballos, que estará unos 10 días lesionado tras sufrir una sobrecarga. El andaluz sí está en la lista a pesar de ser baja médica, ya que ha pedido estar junto a sus compañeros. Tampoco está en la lista Militao, ausencia por sanción.

El resto de la lista es la esperada. Modric y Alaba, que ya jugaron la final de la Copa del Rey, están recuperados y listos para jugar ante el Manchester City en el estadio Santiago Bernabéu. Por lo tanto, Ancelotti sólo tendrá tres ausencias para este encuentro.

El Real Madrid busca la final de la Champions contra el Manchester City. Los blancos disputan la ida en el estadio Santiago Bernabéu, mientras que la vuelta se celebrará la próxima semana en el Etihad Stadium. Hay que recordar que ambos equipos se vieron las caras la pasada temporada también en semifinales. Los de Ancelotti remontaron una eliminatoria épica en la prórroga.

Convocatoria del Real Madrid

Porteros: Courtois, Lunin y Luis López.

Defensas: Carvajal, Alaba, Vallejo, Nacho, Odriozola, Lucas V. y Rüdiger.

Centrocampistas: Kroos, Modrić, Camavinga, Valverde, Tchouaméni y Ceballos.

Delanteros: Hazard, Benzema, Asensio, Vini Jr., Rodrygo y Mariano.