Convocatoria del Real Madrid contra el Leipzig: vuelve Vinicius y se mantiene Militao

Vinicius es la principal novedad de la convocatoria del Real Madrid para recibir al Leipzig en la tercera jornada de la fase liga de la Champions. El brasileño vuelve a estar disponible para José Mourinho después de perderse el encuentro contra el Sevilla por sanción. Su castigo sigue vigente en Liga, pero no afecta a la competición europea, donde el entrenador ya ha anunciado que será titular.

El regreso del delantero amplía las opciones ofensivas de un Real Madrid que busca dar continuidad a la mejoría mostrada el domingo. Vinicius vuelve después de que Diomande aprovechase su oportunidad por la izquierda, con una actuación decisiva en la goleada al Sevilla. Ahora, Mourinho recupera al brasileño para una cita importante en su objetivo de avanzar directamente a los octavos de final.

Militao también se mantiene en la convocatoria. El central dio el domingo el paso que llevaba meses esperando y volvió a disputar un partido oficial después de 180 días de ausencia. Su presencia frente al Leipzig permite que continúe recuperando ritmo y ofrece al técnico una alternativa más para el centro de la defensa.

El brasileño dejó atrás la rotura del tendón proximal del bíceps femoral de la pierna izquierda que sufrió en abril y que le obligó a pasar por el quirófano. Mourinho quiere que su incorporación sea progresiva, consciente de que todavía necesita entrenamientos y minutos para acercarse a su mejor versión. Su continuidad en la lista supone otro paso en ese proceso.

En el capítulo de ausencias, Rodrygo, Mendy y Asencio siguen fuera por sus respectivos problemas físicos. El atacante brasileño continúa con su recuperación, mientras que el lateral francés trabaja para completar la suya, aunque no está inscrito en la Champions. Asencio permanece de baja después de ser operado de una fractura por estrés en la tibia. Los tres vuelven a quedar al margen de los planes del portugués.

Convocatoria del Real Madrid