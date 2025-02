La conjura del vestuario: «Quieres jugar en el Real Madrid para estos partidos»

El vestuario del Real Madrid tiene más que claro cuáles son los pasos a seguir para estar en los octavos de final de la Champions este miércoles. En la caseta madridista nadie, absolutamente nadie, se fía de la mínima ventaja obtenida el pasado martes en el Etihad Stadium. El gol de Jude Bellingham fue importante, pero al mismo tiempo los hombres de Carlo Ancelotti tienen cristalino que la ventaja, una vez empiece el partido, es mínima.

«Quieres jugar en el Real Madrid para partidos como estos», aseguran desde la caseta madridista. La plantilla del equipo blanco está extramotivada y es plenamente consciente de lo que hay en juego en una cita como la que tendrá lugar en el estadio Santiago Bernabéu a partir de las 21:00 horas.

Las últimas horas están siendo complicadas para el club blanco y sus jugadores, conscientes de que no les quieren dejar ganar la Liga. En el vestuario del conjunto blanco están convencidos de que los árbitros les están perjudicando de manera consciente y, lo que agrava aún más la situación si cabe, el Barcelona, uno de sus competidores por el título, es abiertamente beneficiado.

A pesar de esta complicada situación, los jugadores, arropados por Ancelotti y su cuerpo técnico, han querido pasar página cuanto antes para centrarse en esta cita. Los futbolistas han sido capaces de olvidarse de absolutamente todo para centrarse en este partido contra los de Guardiola y poder llegar a este encuentro en un gran momento, convencidos de que no será fácil, pero podrán lograr el objetivo, que no es otro que la clasificación para los octavos de final.

Las últimas horas en Valdebebas están siendo de pura conjura. Nadie, absolutamente nadie, se fía de un City herido, pero que ni mucho menos está muerto. Pesos pesados del vestuario, como Carvajal, a pesar de estar lesionado, Modric o el propio Lucas, que finalmente ha entrado en la convocatoria, están siendo claves.

Lo psicológico de la ventaja para el Real Madrid

«Es un tema psicológico que tenemos en cuenta porque ha pasado muchas veces, pero es difícil arreglarlo. A los jugadores les puedes decir que no tenemos ventaja y que tenemos que plantear el partido como si fuésemos 0-0, pero es tontería y nadie te cree. Hay un dato objetivo y es que marcamos tres goles y el City dos. Eso no se puede cambiar. Lo que sí se puede cambiar es la actitud del equipo y el planteamiento del partido sin hacer cálculos. El objetivo es hacer el mismo partido que hace una semana, pero no se puede olvidar que tenemos ventaja», aseguraba Ancelotti en rueda de prensa al ser preguntado por cómo se gestionaba llegar con ventaja.