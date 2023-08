Se confirma la peor de las noticias: Militao sufre una rotura de ligamento

Se siguen acumulando las malas noticias en forma de lesiones en el Real Madrid. Tras la grave dolencia de Courtois, que le tendrá prácticamente toda la temporada apartado de los terrenos de juegos, la pruebas médicas a las que se ha sometido Militao este domingo ha confirmado que sufre una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Estará más de seis meses de baja.

«Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Eder Militao se le ha diagnosticado una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. El jugador será intervenido quirúrgicamente en los próximos días», se puede leer en el parte médico del conjunto blanco. Por lo tanto, Militao estará fuera de los terrenos de juegos como mínimo siete meses.

En la rueda de prensa posterior al encuentro que el Real Madrid ganó al Athletic en San Mamés, Ancelotti ya advirtió que las primeras exploraciones no eran positivas: «No tiene buena pinta y lo evaluaremos en las próximas horas. Ojalá no sea nada grave, pero estamos preocupados y no descartamos nada».

Militao sufrió la lesión al inicio de la primera mitad, cuando sufrió un resbalón en el momento en el que estaba disputando un balón. Inmediatamente, se fue al suelo con claras muestras de dolor. Compañeros y rivales se preocuparon por el estado de salud del brasileño, que abandonó el césped andando, aunque ayudado por los servicios médicos, y con una gran ovación del estadio.