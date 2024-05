Se confirma la baja de Mbappé: no viaja a Niza con el PSG

Kylian Mbappé no ha entrado en la convocatoria del PSG y, por lo tanto, no viajará a Niza junto a sus compañeros para disputar la penúltima jornada de la Ligue 1. El cuadro parisino ya no se juega nada y la estrella gala cayó lesionado el pasado martes antes del entrenamiento. Ahora la duda es saber si el atacante francés volverá a jugar con el Paris Saint-Germain antes de poner rumbo al Real Madrid.

El PSG de Luis Enrique ha hecho oficial la convocatoria para su encuentro en la penúltima jornada de Ligue 1 contra el Niza fuera de casa. Un encuentro donde el cuadro parisino ya no se juega nada tras proclamarse campeón hace varias jornadas. En esta convocatoria la gran ausencia es Kylian Mbappé. Tampoco están jugadores como Dembélé, Kolo Muani, Nuno Mendes, Keylor Navas o Achraf.

Kylian Mbappé no se entrenó el pasado martes junto al resto de sus compañeros por unas molestias en el isquiotibial izquierdo, según informó el cuadro francés en un parte médico. Por esta razón, la estrella gala no viajará a Niza junto a sus compañeros para disputar un partido intrascendente en la competición francesa.

Han sido días de muchas emociones para Kylian Mbappé. Tras anunciar de manera oficial su marcha del PSG a final de temporada, los ultras del cuadro parisino le dedicaron un tifo especial a su estrella en el encuentro del cuadro de Luis Enrique contra el Toulouse en el Parque de los Príncipes. Un duelo que también sirvió para que el Paris Saint-Germain recibiese el título de campeón de la Ligue 1 y lo celebrase por todo lo alto junto a su afición.

Mbappé, mejor jugador de la Ligue 1

Tras la fiesta del domingo, Kylian Mbappé vivió una nueva fiesta el pasado lunes después de ser galardonado como el mejor jugador de la Ligue 1 por quinto año consecutiva en la gala de la competición gala. En ese importante acto del fútbol francés, el todavía jugador del PSG no quiso hacer oficial su nuevo destino, pero admitió que todo lo que viene por delante es «muy excitante» para él.

De esta manera, solamente le quedan dos partidos más a Mbappé con la camiseta del PSG. Su periplo en Francia terminará esta campaña y falta saber como y cuando se despedirá oficialmente. Una vez que ya es oficial su ausencia en Niza, a Kylian le quedan dos oportunidades más para vestir la camiseta parisina antes de poner rumbo al Real Madrid.

Mbappé podrá despedirse de manera oficial del PSG y de la competición doméstica de su país el próximo domingo en la última jornada de la Ligue 1. Los de Luis Enrique visitan al Metz y habrá que estar muy atentos para ver si la estrella gala entra o no en esa convocatoria. Aunque todo apunta a que el último partido de Mbappé con la camiseta que ha vestido durante los últimos siete años será el 25 de mayo en la final de la Copa de Francia contra el Olympique de Lyon. Una oportunidad tremenda para que el atacante francés deje su país con un título más bajo el brazo.