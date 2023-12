La confesión más dura de Endrick: «Mis padres ayunaron por mí…»

Endrick ha hecho un repaso a la actualidad en una extensa entrevista publicada este domingo en Inglaterra días después de ganar su segunda Liga en Brasil con el Palmerias. El futbolista del Real Madrid ha contado toda la verdad sobre su fichaje frustrado por el Chelsea, equipo con el que llegó a negociar un mes antes de firmar por el club blanco. El delantero también habló sobre su relación con Vinicius y Rodrygo, con los que reconoce mandarse mensajes a menudo.

Endrick también habló en la entrevista sobre las dificultades que tuvo en sus inicios y la situación económica de su familia. «Nunca pasé hambre, pero mis padres sí. Ellos ayunaron por mí. Eso me dio mucha fuerza porque no quería verlos pasar por eso otra vez. No quería verlos necesitados, dándome comida y quedándose sin ella», dijo en una emotiva narración sobre sus inicios en el fútbol.

Endrick también habló sobre su relación con su familia y los consejos de estos. «Mi madre y mi hermana dicen que soy frío. La gente dice que tengo un corazón de hielo y que soy muy frío en las decisiones que tomo y en lo que digo», dijo a la vez que quiso agradecer a Dios la vida que tiene en la actualidad.

«Me divierto jugando al fútbol. Eso es lo que quiero hacer en mi vida. Porque si no estoy feliz, nada saldrá bien. Mi infancia no fue la que tiene todo niño, jugando siempre yendo a la escuela. Pero fue por una buena causa y solo tengo que agradecer a Dios por toda la vida que tengo hoy en día», opinión.

Endrick y su fichaje por el Chelsea

El padre de Endrick intervino en la entrevista con The Guardian y habló abiertamente sobre su negociación con el Chelsea que desembocó en una fichaje frustrado porque el club inglés no quiso poner encima de la mesa 60 millones de traspaso. «Tengo que admitir que no me gusta el frío, pero a mi esposa y a Endrick sí. A Endrick realmente le gusta jugar bajo la lluvia. Recibimos una invitación de Chelsea, del dueño, y fuimos allí para ver el club y el país. Vimos a Chelsea jugar contra Arsenal y tuvimos la oportunidad de ver al entrenador, las instalaciones, a Jorginho, César Azpilicueta y Thiago Silva», dijo.

El fichaje estaba a punto de hacerse realidad hasta que a última hora se torció todo. «No puedo decir al 100% porque aún no había firmado, pero el acuerdo estaba cerrado. Ya me había mentalizado de que viviría en Londres con todo ese clima frío. Pero luego, por la noche, el representante de mi hijo llamó y dijo que el dueño de Chelsea se retiró del trato porque el precio que tendrían que pagar por Endrick inflaría el mercado. Eran 60 millones de euros por un chico de 16 años que llegaría al país casi dos años después», afirmó.

Ya sumidos en la actualidad, Endrick también expresó su felicidad por su debut con la selección de Brasil de hace unas semanas. «Fue una experiencia maravillosa. La selección nacional es un lugar donde me siento cómodo porque ya jugué en el equipo juvenil. Ya conocía todo. Poder regresar fue una sensación inexplicable, única para mí. Recuerdo la primera vez que me puse la camiseta de Brasil. Se me erizó la piel. Mi estómago se enfrió al jugar. Fue contra México, en Montaigu. Esa vez me puse la camiseta y fui al espejo a ver cómo lucía. Gracias a Dios, ese partido fue afortunado para mí. Marqué un gol. Después de ese partido y el gol, me sentí más tranquilo. La camiseta me queda muy bien. Ese día fue muy bueno. Fui fuerte», dijo.

Endrick también habló sobre su relación con Vinicius y Rodrygo, compañeros en Brasil y próximamente en el Real Madrid. «Son jugadores espectaculares. Siempre envían mensajes y comentan en mis fotos en Instagram. Y saber que algún día estaré con ellos es algo muy bueno. Estoy muy feliz. Pero necesito vivir un día a la vez. El futuro pertenece a Dios», cerró.