Las claves de Ancelotti contra el City: más intensidad y un necesario descanso

El Real Madrid recibirá el próximo martes al Manchester City en la ida de los cuartos de final de la Champions League y Carlo Ancelotti tiene claro cuáles son las claves del equipo para competir a su máximo nivel contra el cuadro británico. El italiano sabe que sus futbolistas deben jugar ambos duelos, primero el del Santiago Bernabéu y posteriormente el del Etihad, con un alto nivel de intensidad. La segunda clave es el descanso, muy necesario para Ancelotti antes del partido de ida.

«Conocemos muy bien al Manchester City. Tendremos que jugar con más intensidad», afirmó Carlo Ancelotti en rueda de prensa tras la victoria contra el Athletic el pasado domingo en el mismo escenario donde el martes el madridismo se vestirá de blanco impoluto para llevar en volandas a los suyos en un partido crucial de Champions League.

El técnico italiano del Real Madrid recalcó varias veces la palabra intensidad durante dicha rueda de prensa. Un mensaje claro a su vestuario tras la poca intensidad reflejada ante el cuadro vasco. También es un mensaje a sus jugadores recordando lo que pasó la temporada pasada, donde los blancos perdieron 4-0 en el Etihad Stadium. Durante los primeros entrenamientos de esta semana en Valdebebas, el cuerpo técnico del Real Madrid ha llevado a cabo sesiones muy intensas para cargar las piernas de los jugadores y prepararles para este importante duelo europeo.

Es evidente que Carlo Ancelotti y el Real Madrid conocen muy bien al Manchester City. Es la tercera temporada de manera consecutiva donde los blancos se miden al cuadro británico. La temporada pasada, en semifinales, pasaron los de Pep Guardiola. La anterior, también en semifinales, cayó para el lado blanco con una remontada épica y brillante en el Santiago Bernabéu.

Ancelotti conoce los puntos fuertes y los puntos flojos de su equipo y también conoce las debilidades y las virtudes del Manchester City. Por ello, la intensidad será una de las claves para luchar cara a cara ante los de Guardiola. El equipo inglés juega sus partidos a un ritmo muy alto y Ancelotti sabe que mínimo necesita igualarlo.

Un necesario descanso antes del City

La segunda clave es el necesario descanso del que va a disfrutar el Real Madrid antes del partido de ida contra el Manchester City en los cuartos de final de la Liga de Campeones. Carlo Ancelotti insistió mucho también en la última rueda de prensa en este necesario descanso para los blancos. Reconoció que tendrán una pequeña ventaja, pero insistió en que no será perjudicial llegar a ese partido después de varios días sin competir. Será necesario para llegar muy fresco, poder desplegar esa alta intensidad y poder trabajar a conciencia dicho partido durante varios días.

En el fútbol moderno, los equipos ya no están acostumbrados a tener tantos días de preparación antes de un partido. Y menos antes de uno tan importante. El Real Madrid no se clasificó para la final de Copa del Rey de este año y por ello no jugará este fin de semana, ya que no hay Liga. Es una oportunidad de oro para afrontar el partido contra el Manchester City con las pilas más que cargadas.

El pasado miércoles por la tarde, el Real Madrid empezó a preparar el partido contra el Manchester City. En total, el cuadro madridista tendrá nueve días entre partido y partido, y utilizará seis de ellos para preparar dicho duelo de la Champions League contra los ingleses.

Ancelotti sabe que ese descanso le da una pequeña ventaja para el partido de ida que es muy necesaria para el Real Madrid. En el recuerdo, a pesar de las quejas de Pep Guardiola, queda lo que ocurrió la temporada pasada. City y Madrid se midieron en semifinales y tres días antes del partido de ida, los blancos disputaron una final de la Copa del Rey contra Osasuna en Sevilla. Un partido que empezó a las 22:00, que acabó tardísimo y que obligó a los blancos a dormir en la capital de Andalucía, viéndose obligado a viajar el lunes a Madrid. El miércoles fue el partido y el resultado fue de empate a uno.

Aquella final de Copa tres días antes de la ida de semifinales contra el Manchester City obligó al Real Madrid de Ancelotti a jugar un partido de mucha más intensidad y tensión que el disputado por el conjunto británico, que jugó en casa contra un Leeds que terminó descendiendo a Championship. Este año, la final de la Copa del Rey se va a jugar otra vez tres días antes de una eliminatoria de Champions. Pero el Madrid no la jugará.

Quizás en aquel partido de semifinales del año pasado, y sobre todo en la vuelta en el Etihad, a los blancos le faltó intensidad por no disfrutar de ese merecido descanso que ahora sí tendrán, y de sobra. Quién sabe si este año la película pueda ser diferente gracias a esas dos claves. Impregnar al equipo de más intensidad durante más minutos y un descanso que los blancos ya aprovechan para preparar el partido de la mejor manera posible.