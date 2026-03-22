El Clásico entre Barcelona y Real Madrid se jugará el 10 de mayo a las 21:00 horas en el Camp Nou

El Clásico que enfrentará a Barcelona y Real Madrid en la segunda vuelta se celebrará el domingo 10 de mayo en el Camp Nou. Este encuentro, que enfrentará a los dos transatlánticos del futbol español, se disputará a cuatro jornadas de final y apunta a ser determinante para conocer al campeón de la vigente Liga.

Hay que recordar que tras dos Clásicos celebrados en Barcelona que se han jugado en Montjuic, el duelo más importante de nuestro campeonato regresa a un Camp Nou cuya reforma aún no está finalizada, pero donde los hombres de Flick ya están jugando.

Este duelo no se celebra en el Camp Nou desde el 5 de abril de 2023. El Real Madrid ganó en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey al Barcelona por 0-4 para clasificarse a una final que terminó ganando contra Osasuna en Sevilla.

En el Clásico de la primera vuelta se celebró en el estadio Santiago Bernabéu y el Real Madrid ganó 2-1 en un duelo en el que los de Xabi Alonso, entrenador madridista por aquel entonces, se mostraron muy superiores a los de Flick, pero tuvieron que sufrir hasta el final para sumar los tres puntos.