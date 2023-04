Chukwueze se pone a tiro del Real Madrid

El caso de Samu Chukwueze está camino de convertirse en uno los culebrones del próximo mercado de fichajes. Después de la gran actuación que llevó a cabo en el Santiago Bernabéu con dos goles de bella factura, el nigeriano no termina de entenderse con el Villarreal para renovar su contrato que acaba en 2024 y los grandes clubes europeos se frotan las manos ante su reducida cláusula de rescisión.

Los 13 goles y 10 asistencias le avalan como uno de los jugadores más en forma de la Liga Santander y también de Europa. La exhibición en la casa blanca le terminó por alzar a una dimensión superior y el propio Real Madrid podría tenerle muy en cuenta en el caso de que Marco Asensio decida no aceptar la oferta de renovación que le ofrece el club. Además, el nigeriano cuenta con todos los requisitos para ser jugador blanco: joven, con calidad, habilidoso y con unas características que ya están en extinción en el fútbol moderno.

Y es que el Villarreal y el representante del futbolista no están llevando a cabo unas negociaciones sencillas. En los últimos meses se han sentado para ampliar el contrato del joven futbolista nigeriano, que acaba en 2024, pero la realidad es que por el momento no hay un punto de encuentro. Por desgracia para el submarino amarillo, el tiempo no está a su favor y algunos clubes de la Premier League, así como el Real Madrid, podrían adelantarse y ofrecerle una cantidad de dinero muy superior.

A día de hoy, la cláusula es de 100 millones de euros, pero al encontrarse en el último año de contrato, si llega una oferta cercana a los 50 o 60 millones de euros, el Villarreal debería aceptarla para sacar al menos algo de rédito económico. Otra de las opciones que podría tener muy en cuenta el propio jugador es el de negarse a renovar, finalizar su contrato en el submarino y así poder elegir su propio destino para posteriormente obtener una gran prima de fichaje.