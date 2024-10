Chelsea-Real Madrid: el reto de la Champions empieza a lo grande

El Real Madrid se estrena en Champions League y lo hace a lo grande. El conjunto blanco jugará por primera vez en Stamford Bridge, donde se mide al Chelsea este martes (21:00 horas), en la primera jornada de la fase de grupos. Un enfrentamiento que ya es un clásico de esta ronda, puesto que se ha repetido en las tres últimas temporadas, y en el que las de Toril buscan continuar con la buena racha con la que han iniciado el curso.

Por el momento, las madridistas suman siete victorias en los siete primeros partidos del curso. Cinco de ellos han sido en Liga, donde comandan al frente de la clasificación junto a Barcelona y Atlético. Los otros dos triunfos fueron en la previa de la máxima competición, ante el Sporting de Portugal, por 1-2 y 3-1, para certificar su presencia entre los 16 equipos participantes.

Ahora, el conjunto blanco inicia su camino en Europa con un objetivo claro: volver a cuartos de final por segunda vez en su historia. Tras su primera participación en Champions, hace ya cuatro temporadas, las de Toril no han logrado el pase a cuartos. En las dos últimas ediciones, en las que quedaron emparejadas en sendos grupos junto al Chelsea, quedaron eliminadas a las primeras de cambio. Pero este año parece que tienen equipo para poder aspirar a más.

Según el propio técnico del Real Madrid, hay «capacidad para competir contra cualquiera», como señaló en la comparecencia tras ganar al Sporting en la previa. Entre esos equipos se incluiría al Chelsea, a pesar de que las inglesas cuentan con uno de los mejores equipos del continente, llegando a semifinales en las dos últimas temporadas, en las que cayó contra el Barcelona.

La temporada promete, o al menos eso parece, teniendo en cuenta los primeros meses del curso. El Real Madrid está hasta la fecha intratable, pero ahora le llegará la primera prueba de fuego. Las madridistas regresan a la Champions y lo hacen contra un Chelsea al que nunca han ganado. Suman dos empates, aunque ambos en Valdebebas, y dos derrotas en Londres. Sin embargo, el escenario en el que jugarán será muy distinto a los anteriores.

Será la primera vez que el Real Madrid visite Stamford Bridge. El Chelsea se engalana para el recibimiento de las blancas y tirará de su gran estadio, con capacidad para 40.000 espectadores, para recibir al conjunto madridista. De las entradas que se han sacado a la venta, están prácticamente todas vendidas, por lo que se espera un gran ambiente.

El Real Madrid contará con la presencia de Antonia Silva, que está por primera vez en una convocatoria del Real Madrid. La lateral brasileña fichó este verano por el club pero llegó lesionada de los Juegos Olímpicos. Una vez recuperada, ha entrado en la lista de jugadoras que viajarán a Londres. Sin embargo, Toril contará con una baja importante. Sandie Toletti se ha roto el ligamento externo de su rodilla derecha y estará unos dos meses de baja, lo que le llevará a perderse prácticamente toda la fase de grupos.

