El Chelsea se prepara para hacer una oferta por Jacobo Ramón: otra millonada que puede recibir el Real Madrid

Jacobo Ramón ha tenido un crecimiento impresionante en el Como. En su primer año jugando con Cesc Fábregas demostró que tiene madera de jugar al primer nivel y eso ha llamado la atención de grandes clubes de Europa, entre ellos el Chelsea. Una posibilidad que podría traer dinero al Real Madrid gracias a su clásica fórmula de sacar beneficio de aquellos talentos que salen de la Fábrica que no tienen difícil llegar al primer equipo.

A pesar de apenas haber jugado unos minutos en el Santiago Bernabéu, Jacobo logró la confianza del entrenador catalán en apenas unos meses. Llegó de la mano junto con Nico Paz, otro de los talentos que asombra Europa, y ahora podría cambiar Italia por Inglaterra. Y lo haría para ponerse bajo las órdenes de Xabi Alonso. El español formará un nuevo proyecto en Stamford Bridge y ha pensado en el central de 21 años. La operación es sencilla. Todo lo que pague el Chelsea, la mitad irá para el Real Madrid, ya que se reservó el 50% de sus derechos cuando lo vendía al Como.

Una fórmula muy similar a la que se hizo recientemente con Víctor Muñoz, que sumando los dos traspasos a Osasuna y Liverpool ganó 26 millones de euros. El proyecto es seductor, pero también tendría que renunciar a jugar Champions, puesto que el Chelsea no se clasificó para ninguna competición europea. Aun así, en términos deportivos y económicos es más atractivo. En Londres hablaron con el Como por Chalobah y luego el Chelsea metió en la operación a Jacobo Ramón, según informa Fabrizio Romano.

Jacobo Ramón no tiene sitio

La defensa del Real Madrid ya está cubierta. El fichaje de Konaté sirvió para suplir la salida de Alaba y eso mantiene un aforo lleno en su posición; incluso se manejan salidas con una zaga que cuenta con Militao, Huijsen, Asencio y Rüdiger. En Chamartín ya valoran cubrir otras posiciones y cerrar la nueva defensa, dejando fuera a Jacobo Ramón, aunque reconocen que es un futbolista con mucho potencial.

Cesc Fábregas quiere que se quede para jugar la Champions, su principal baza para que se quede, y ahora la pelota está en el tejado del jugador, que tendrá que elegir: quedarse en Italia para jugar Europa o unirse a Xabi Alonso y de paso dejar dinero al Real Madrid en el camino.