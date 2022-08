Ceballos se deja ver en el Villamarín para ver el debut del Betis

Dani Ceballos no olvida a su Betis. El jugador del Real Madrid ha aprovechado que el martes Carlo Ancelotti ha dado el día libre a la plantilla para escaparse a Sevilla y no ha querido perderse el estreno verdiblanco en la Liga Santander. El futbolista se dejó ver en uno de los palcos del Benito Villamarín junto a Sergio Canales, que no jugó por lesión. Pero, lejos de una visita que haga saltar las alarmas sobre su posible fichaje, su presencia no tiene nada que ver con su futuro, puesto que parece claro que esta temporada se quedará en el conjunto madridista.

Después del debut del equipo blanco en Almería, los jugadores se ejercitaron el lunes en Valdebebas. Carlo Ancelotti ha querido aprovechar que es una de las pocas semanas en las que el calendario les dará respiro para darles un día libre a los suyos. Y Ceballos ha querido aprovecharlo marchándose a su ciudad y disfrutando del debut verdiblanco en esta Liga, al que no ha podido irle mejor, puesto que se impusieron por 3-0 al Elche.

Dani Ceballos presente en el Benito Villamarín. pic.twitter.com/2eAt1B6otf — La Sevilla Futbolera 🟢⚽🔴 (@LaSevillafut) August 15, 2022

El mediocentro nunca ha ocultado cuál es el equipo de su vida. Criado en la cantera bética y consolidado como una de las grandes promesas que han salido de allí en los últimos años, su deseo de volver a vestir la elástica del Betis es claro. Sin embargo, no parece que vaya a ser este año.

La mala situación económica por la que atraviesa la entidad sevillana hace imposible que puedan llevarse al futbolista del Real Madrid. Ancelotti cuenta con él, después de que la pasada campaña le acabase convenciendo y terminara ganándose una oportunidad. En esta, todo apunta a que será un jugador importantísimo para el italiano en la rotación. La duda queda en si el club le ofrecerá la renovación en los próximos meses, puesto que acaba contrato en junio de 2023.