Cuadra Fernández perdona la segunda amarilla a Kiko Femenía por un codazo a Vinicius

El Real Madrid pudo jugar durante buena parte de la segunda mitad con un jugador más. Lo evitó Cuadra Fernández, que le perdonó la expulsión por doble amarilla a Kiko Femenía por un codazo a Vinicius. El madridista se iba en velocidad y el del Villarreal le metió el cuerpo, sacando el brazo para pararle. Aunque el brasileño reclamó insistentemente la segunda amarilla, el árbitro lo pasó por alto, aunque era una acción clara.

Vinicius trató de aprovechar un balón en largo hacia el área del Villarreal. Le iba a ganar la posición en carrera a Femenía, pero el lateral lo evitó metiendo el brazo. Le impactó con el codo, derribándole al suelo. El colegiado pitó la falta, pero no se llevó la mano al bolsillo. Todo, a pesar de las reclamaciones de los jugadores del conjunto blanco.

Parecía claro que Femenía se iba a ir a la calle, puesto que el futbolista del Villarreal cortaba una acción más que prometedora. Tras él, a Vinicius le quedaba todo el carril libre hacia el área, por lo que el Madrid podía haber dispuesto de una ocasión para hacer el que sería el segundo tanto. Sin embargo, Cuadra Fernández no estimó oportuno mostrarle la segunda amarilla. Al ser una acción que no era de roja, sino sólo de amarilla, el VAR no podía intervenir.

El lateral del Villarreal tenía amarilla por una acción en la primera parte. Vinicius, que cuajó un partidazo, volvió loco en todo momento a Femenía. Por esas acciones en las que el brasileño se fue de manera constante de él, acabó desquiciado y hubo un momento en el que realizó en una misma jugada dos faltas, que le llevaron a ver la cartulina amarilla.

Kiko Femenía no pudo con Vini

A pesar de que Cuadra Fernández no expulsó a Kiko Femenía, el lateral no pudo parar a Vinicius. El madridista lo intentó e insistió, hasta que se encontró con el gol. El delantero del Real Madrid hizo un golazo, disparando desde la frontal del área un balón ajustado al palo y muy potente, a lo Cristiano Ronaldo, que acabó superando a Diego Conde.

Un gol que permitió a los madridistas poner tierra de por medio, con un 2-0 que ya hizo que se desvanecieran las opciones del Villarreal. El madridista cazó el balón en la frontal y, pese a poder encarar, no se lo pensó. Levantó la cabeza, la pegó con todo y la mandó al fondo de la red.

Tras el gol, Vinicius abandonó el terreno de juego minutos después, al dar el susto. Sufrió un golpe que le lastimó el hombro izquierdo. Vinicius fue cambiado de Arda Güler de inmediato. Los gestos de dolor del canarinho sobre el terreno de juego hicieron que se encendieran las alarmas del madridismo, puesto que después del parón internacional llegará un momento clave de la temporada, con el Clásico en el horizonte y con unos partidos de Champions en los que el Real Madrid no podrá volver a fallar, tras caer en Lille.