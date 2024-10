Vinicius deja la cosas claras a Koke y al Atlético: «Yo dos Champions, tú nada»

Vinicius Junior tuvo un enfrentamiento con Koke durante el derbi. El jugador del Real Madrid se enzarzó en varios momentos con el capitán rojiblanco, que fue quien comenzó la disputa con una serie de gritos tras hacerle una entrada. Pero el brasileño, como suele ser habitual, no se calló ante las provocaciones de su rival y entró en el juego. «Yo dos Champions y tú nada. Por eso juego aquí, en el Madrid», le dijo al jugador del Atlético.

Koke le hizo una entrada con la que Vinicius se fue al suelo. El astro canarinho se revolvió en el suelo, a lo que el capitán del Atlético se acercó para recriminarle a voces que se levantara. Y ahí fue donde empezó todo. Se enzarzaron durante varios minutos, buscándose mutuamente. El madridista le dijo «dos Champions tengo», muy cerca de su cara, mientras que Koke hizo un gesto dando a entender que olía mal.

Luego, el capitán rojiblanco le buscó aplaudiéndole, a lo que Vinicius respondió de nuevo con las Copas de Europa que ha ganado con el Real Madrid: «Yo dos Champions y tú nada, tú nada. tú has perdido dos, yo he ganado dos. Pierdes porque eres malo. Por eso juego aquí, en el Madrid».

Koke comienza entonces a quejarse, contándole lo sucedido a Luka Modric y es entonces cuando aparece en escena Marcos Llorente, con el que también se enzarza Vini. «El no puede hablarme. Tú es que hablas para la gente. Claro, para que te aplaudan», señala el brasileño. A lo que Llorente le dice «que no me rayes, tú». Es entonces cuando el delantero le lanza un dardo por su pasado madridista: «Por eso estás aquí, para jugar. Porque necesitas estar aquí para jugar». Siguen hablando un rato más, hasta que Ancelotti decide cambiarle.

Vinicius entró a las provocaciones de Koke

Después del enfrentamiento con Vinicius y tras el gol del Atlético, con el que se empató el partido, Koke comenzó a jalear de nuevo a la grada donde se encontraban los ultras. El capitán comenzó a hacerles gestos de que animaran, a los mismos a los que minutos antes había pedido que no lanzaran objetos.

»Yo dos Champions y tú nada». Vinicius y Koke. #ElDíaDespués pic.twitter.com/mhV3nnefAA — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) September 30, 2024

A pesar de todas las críticas, Vinicius tuvo un gesto de señorío enorme con el Atlético. Todo lo contrario que parte de la afición con él. Cuando abandonó el terreno de juego y, de camino a los vestuarios, sorteó el escudo del Atlético de Madrid, situado a la salida del campo, para no pisarlo. Un claro gesto de respeto hacia el símbolo más preciado del equipo colchonero. El brasileño bordeó completamente el dibujo pintado en el suelo para no pasar por encima a pesar de haber sido pitado durante todo el encuentro y de los precedentes existentes entre la afición atlética y el carioca.