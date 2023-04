Cassano y la anécdota en su presentación en el Madrid: «Butragueño se quedó blanco»

Antonio Cassano ha pasado a un primer plano en la esfera público en los últimos días haber tenido sus más y sus menos con Jose Mourinho. El ex jugador del Real Madrid se ha declarado un enamorado del juego de Pep Guardiola y no ha dudado en criticar al entrenador portugués: «Explico las cosas y no me dejo influenciar por nombres porque nunca he sido un lameculos». Por otro lado, recordó una anécdota el día de su presentación con el conjunto blanco.

El jugador italiano llegó a la presentación un look que sorprendió a más de uno en la directiva del Real Madrid, siendo Emilio Butragueño a uno de ellos: «Recuerdo que el día antes de la presentación con el Real Madrid, Butragueño se me acercó y me dijo: ‘Cuídate Antonio, mañana vístete bien’. Me presenté con un abrigo de piel, dos relojes, cuatro anillos, tres collares, dos pulseras, dos pendientes…».

«Emilio se quedó blanco después de verme. Parecía que venía del Tercer Mundo. Pero para ir así a Madrid había que tener cojones. O a lo mejor, ahora que tengo mujer e hijos, era un poco gilipollas…», añade Cassano.

Por otro lado, en la entrevista concedida para la Gazzetta dello Sport, Cassano ataca duramente tanto a Mourinho como a Allegri: «Mourinho debe entender que mientras sus equipos jueguen tan mal, siempre encontrará al menos una persona que se lo diga: yo. ¿Tanto ha ganado? Me importa un bledo. Le pasa lo mismo que a Allegri. Con los jugadores fuertes que tienen juegan un fútbol obsceno. ¿Tienen trofeos en su vitrina? ¿Y qué? Si sus equipos juegan como la mierda…. Lo digo y no me escondo».

Además, a Cassano no le tiembla el pulso a la hora de seguir criticando al entrenador portugués:»Es su excusa favorita para echar la culpa a otros. Algunos editores de periódicos y algunos expertos de la televisión le pasan esta mentira. Pero la Roma tiene el tercer presupuesto más alto de Italia después del Inter y la Juve. El jugador más fuerte del mercado era Dybala y se lo llevó. Y luego Matic y Wijnaldum, todas sus peticiones».