Casi 60 millones y todo tipo de lujos: así es ‘La Fábrica’ del Liverpool inspirada en Valdebebas

No es Valdebebas, pero el Liverpool también tiene una de la mejores ciudades deportivas del mundo. El conjunto red se ejercita desde el pasado noviembre de 2020 en el AXA Training Centre, un centro de entrenamiento ubicado a pocos kilómetros de Liverpool que cuenta con todo tipo de lujos. Costó 56 millones de euros, cuenta con 9.200 metros cuadrados y en ella se pueden encontrar todo tipo de innovaciones para forjar a las leyendas del presente y futuro.

Después de la pandemia, el Liverpool se mudó de Melwood, una coqueta ciudad deportiva que abrió en 1950 ubicada en West Derby, un barrio ubicado en el norte de la ciudad. Después de 70 años fabricando estrellas, el presente superó al pasado y a día de hoy lo que antes eran campos de césped hoy son varios bloques de edificios.

