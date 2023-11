Carvajal: «Renovaría a Ancelotti mañana mismo»

Dani Carvajal fue el jugador del Real Madrid encargado de atender a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrentará a los blancos contra el Nápoles en el estadio Santiago Bernabéu. Los madridistas, que no podrán contar con Modric, llegan a este duelo clasificado para los octavos de final tras haberlo ganado todo en las cuatro primeras jornadas.

Dani Carvajal se mojó con la renovación de Ancelotti y dejó claro que le renovaría mañana mismo. «Todos sabemos cómo es el mundo de los entrenadores, Yo le renovaría mañana mismo. Sabe que si no se gana nada, cae su cabeza y la de algunos jugadores», afirmó. «No para de reinventarse, de analizar sus partidos Por mí que se quede todos los años que se quiera quedar», dijo sobre el entrenador italiano después de que Eduardo Inda adelantará en El Chiringuito de Jugones que el Real Madrid le quiere renovar antes de Navidad.

Sobre como llega al partido, reconoció que «a nivel de estadísticas ofensivas está saliendo de cara». «Me encuentro muy bien a nivel de confianza. Estamos centrados en el partido contra un gran rival. Hay que asegurar la primera posición».

Carvajal también habló del calendario: «Es muy exigente. Con el nuevo Mundial de Clubes no vamos a tener veranos libres. Estoy de acuerdo con Ancelotti y con los que comparten esta opinión. Son demasiados partidos, la exogencia es muy alta y es complicado estar al cien por cien. Los jugadores podemos hacer algo, pero es complicado poner de acuerdo a todos. Es un tema complejo, pero la realidad es que hay muchas lesiones y en un alto porcentaje se debe a estos calendarios».

«Es complejo. Hay muchos partidos intrascendentes. Muchos dicen que si no quieren jugar tanto que se bajen el sueldo y nosotros nunca hemos dicho que no nos lo bajaríamos. No se puede exprimir al jugador y los partidos bajan de calidad», añadió.

El lateral derecho también habló de las bajas que sufre el equipo: «No es bueno tener tantas lesiones. Cuando hay lesionados se abren oportunidades para otros compañeros y es su momento. Les llega, tienen que estar preparados y puede llegar a unir un poco más. Nos van a ayudar y van a hacer grandes partidos».

«El Nápoles ha cambiado el entrenador y los jugadores querrán demostrar. Estaremos preparados para cualquier tipo de partido», aseguró. «Dentro del campo siempre quiero dar el máximo, no lo puedo hacer de otra manera. Te vas conociendo y sabes cuando puede haber una lesión», explicó.

Carvajal también habló del Barcelona y su situación: «Están ahí. Casi en octavos y a cuatro puntos de nosotros. Es un rival para todas las competiciones. Nos centramos en lo que nos toca a nosotros y en ser primeros. Si en unos meses jugamos contra ellos a intentar superarles».

Carvajal y Ancelotti

«Sería un desconocido para él. Es uno de los que más me ha sorprendido. Por mí que esté todos los años que quiera en este club», comentó sobre Ancelotti. «Yo le renovaría mañana mismo, pocos lo pueden hacer mejor. Sabe que si no se gana nada rueda la cabeza de varios jugadores y del entrenador, pero no creo que sea un riesgo», amplió Carvajal sobre Ancelotti.

Carvajal habló de Rodrygo: «Sabe que esto es el Real Madrid. Estás tres partidos sin marcar y llueven las críticas. Ojalá siga la racha». Tambien de la cantera: «El Real Madrid es la mejor cantera del mundo. Le veo muy preparados. Ojalá puedan ayudar al equipo y demostrar la calidad que tienen». Carvajal también alabó el trabajo de Lunin: «Quiero felicitarle porque siempre que le ha tocado jugar ha estado a la altura. Cuando Kepa se recupere ya será decisión del entrenador».