Carvajal: «Quiero renovar y aumentar mi carrera en el Real Madrid»

Dani Carvajal acudió este jueves a un acto de Puma donde habló sobre su futuro y el Balón de Oro. El lateral del Real Madrid termina contrato en junio de 2025, pero tiene muy claro que quiere continuar vistiendo la camiseta del equipo de su vida. Ese es su deseo y, si todas las partes están de acuerdo, así se hará. De hecho, el internacional español aseguró que una vez se cierre su etapa en el Real Madrid no quiere jugar en ningún otro club de Europa, «por respeto».

«Si todas las partes están de acuerdo, quiero renovar y aumentar mi carrera en el Real Madrid que es lo que siempre he deseado y lo que ahora deseo», comenzó diciendo el de Leganés que tiene claro que no jugará en ningún otro club europeo que no sea el Madrid una vez concluya su etapa en el club blanco: «No me gustaría jugar después de mi etapa en el Madrid en ningún club de Europa por respeto».

Carvajal está en uno de los mejores momentos de su carrera. La temporada pasada ganó Liga y Champions con el Real Madrid y la Eurocopa con España siendo una pieza fundamental en ambas. Sus logros deportivos y su gran rendimiento a nivel deportivo le han llevado a convertirse en uno de los principales favoritos al Balón de Oro, junto a Vinicius o Rodri Hernández.

Para él sería un sueño ganarlo, aunque el simple hecho de estar nominado ya es un gran premio y un enorme logro en su carrera: «Es un gran éxito solo por estar nominado al Balón de Oro, porque he hecho un gran año. Sobre todo quiero disfrutar de la gala y ojalá poder oír mi nombre», afirmó el lateral madridista que no pierde la ilusión de escuchar su nombre en la gala del próximo 28 de octubre como ganador del Balón de Oro.

La distancia con el Barça

A Carvajal no le preocupa en absoluto la distancia de cuatro puntos que le saca el Barcelona al Real Madrid. El segundo capitán del conjunto de Carlo Ancelotti se mostró muy tranquilo ante esta situación, ya que la Liga no ha hecho más que empezar y considera que «esto es una carrera de fondo». «Llevamos cuatro jornadas, esto es una carrera de fondo y ahora se aprieta el calendario, los partidos son exigentes y seguramente se dejen algún punto», comentó.

Por último, Dani habló sobre uno de los problemas que ha tenido el vigente campeón en este inicio de Liga, encajar a Mbappé, Vinicius y Rodrygo. Los tres son titulares indiscutibles para el técnico italiano, pero todos quieren jugar por la banda izquierda. De hecho, el día del Mallorca se hizo viral una imagen de los cuatro tenores (Mbappé, Vinicius, Rodrygo y Bellingham), todos, en el flanco izquierdo del ataque.

No obstante, Carvajal cree que es cuestión de tiempo que se acaben entendiendo: «Tanto Vini como Kylian o Rodry son jugadores que les gusta caer a la banda izquierda y no pegarse tanto a la derecha, que se acaben entendiendo es cuestión de tiempo, lo importante es encontrar un equilibrio y eso llegará pronto».