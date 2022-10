Carvajal se muerde la lengua por el penalti de Asensio: «No vamos a darle más vueltas»

El Real Madrid no pasó del empate ante un aguerrido Girona tras un apretado partido. Los jugadores blancos lucharon hasta el final para lograr los tres puntos, pero un gol de Stuani de penalti en el minuto 80 puso la igualdad en el marcador tras el gol inicial de Vinicius Jr. Carvajal, uno de los grandes protagonistas del encuentro por su gran labor en defensa y muy incesante en ataque, habló a pie de campo al finalizar el encuentro. El jugador de Leganés valoró las sensaciones que le dejó el partido tras el polémico penalti pitado en contra por una mano inexistente de Asensio y, posteriormente, el gol anulado a Rodrygo por falta a Gazzaniga.

Penalti y mano

«Al final estás caliente porque no ganas, pero ha interpretado (Melero López) que sido mano y nos toca seguir».

Mano natural de Asensio

«No vamos a darle más vueltas. Se ha pitado, no hemos conseguido ganar, pero hay que intentar corregir los errores de hoy y hacer un balance general ya que seguimos ahí arriba. Creo que cualquier equipo desearía estar donde estamos nosotros y ahora a por la final del miércoles donde queremos que quedar primeros».

Sensaciones tras el partido

«Hemos hecho méritos para ganar. Ellos también han tenido sus ocasiones donde no han marcado. Nos ha costado en la primera parte, pero sí que en la segunda hemos estado mas fluidos. Una acción clara ha sido la gran parada de Gazzaniga a Asensio que nos daba el 2-0 y sentenciaba el partido y luego con una jugada embarullada no hemos podido hacer el gol».

Gol de Rodrygo

«Me ha pillado bastante lejos, el árbitro dice que el guardameta tiene la pelota en el suelo y en ese caso es falta».

Dolor en el tobillo

«Es una acción donde piso mal y se me retuerce el tobillo, pero me lo vendé en el descanso para intentar ganar pero no se ha podido».