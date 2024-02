Carlos Martínez y Casillas revolucionan las redes con sus comentarios en el Real Madrid-Atlético

Carlos Martínez a Iker Casillas revolucionaron las redes durante el derbi madrileño que disputaron Real Madrid y Atlético de Madrid en el Santiago Bernabéu con motivo de la jornada 23 de la Liga EA Sports. El mítico narrador y el ex portero madridista fueron tendencia en redes desde varias horas antes del partido de la jornada.

Carlos Martínez, en la narración, Iker Casillas y Axel Torres en los comentarios, e Isabel Forner a pie de campo, fueron los encargados de llevar a cabo la retransmisión del Real Madrid-Atlético de Madrid en Movistar Plus. Sus comentarios fueron tendencia en redes sociales desde antes del pitido inicial.

Casillas anunció a primera hora de la mañana del domingo que estaría en el equipo de retransmisión del partido que enfrentaba a Real Madrid y Atlético en el Bernabéu. «Hoy es el día del gran #derbi madrileño y no me lo pienso perder!! Estaré con mis compañeros de @laliga comentando el partido. Muchas ganas!!», afirmó el portero en las redes sociales.

Iker Casillas también fue tendencia con sus comentarios del derbi madrileño desde el Santiago Bernabéu. El ex guardameta del Real Madrid dio mucho de qué hablar desde su anuncio, el inicio y durante el partido. Volvió a comentar un partido de altura y los aficionados al fútbol no se lo querían perder. Siempre deja sus perlas el ex guardameta.

Derbi entre Real Madrid y Atlético

Real Madrid y Atlético de Madrid se vieron las caras en el Santiago Bernabéu con motivo de la jornada 23 de la Liga EA Sports. Tras medirse tres veces ya esta temporada, ambos clubes encaraban el cuarto derbi de la temporada con más hambre que nunca. El primero de Liga lo ganó el Atlético, el de Supercopa fue para el Real Madrid con título final bajo el brazo y el de Copa del Rey fue también para los colchoneros.

El Real Madrid encaraba este derbi con la ambición de escaparse en el liderato. Si logra ganar a su vecino le meterá cuatro puntos al Girona, 10 al Barcelona y 13 al propio Atlético de Madrid. Unas diferencias bastante considerables y eso que todavía estamos en septiembre.

«Derbi grande en el Bernabéu. Se resolvió la incógnita, Carvajal de central. En el Atleti, Llorente y Riquelme de laterales», afirmó Carlos Martínez en sus redes sociales.

Brahim hizo el 1-0

Brahim Díaz adelantó al Real Madrid en el derbi de la Liga EA Sports contra el Atlético de Madrid en el Santiago Bernabéu con un gran tanto en el minuto 20 de partido. El jugador malagueño buscó un disparo dentro del área, un rebote le cayó a Lucas, el lateral se la devolvió a Brahim para que este se metiese hasta la cocina y batiese a Oblak con mucha facilidad.

El 1-0 en el derbi madrileño lo hizo un jugador que no iba a salir de inicio. Carlo Ancelotti sacó de titular a Vinicius, pero durante el calentamiento, el brasileño se retiró con problemas en sus cervicales. Calentó Joselu, pero finalmente el que salió de inicio fue Brahim.

Así es el destino, salió Brahim titular y él fue el encargado de marcar el 1-0 a los 20 minutos de partido. Le salió una pared fortuita con Lucas Vázquez dentro del área y terminó definiendo ante una defensa rojiblanca que no estuvo nada acertada.

