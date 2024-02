Brahim aprovecha su oportunidad: de no jugar a marcar el 1-0 en 20 minutos

Brahim Díaz adelantó al Real Madrid en el derbi de la Liga EA Sports contra el Atlético de Madrid en el Santiago Bernabéu con un gran tanto en el minuto 20 de partido. El jugador malagueño buscó un disparo dentro del área, un rebote le cayó a Lucas, el lateral se la devolvió a Brahim para que este se metiese hasta la cocina y batiese a Oblak con mucha facilidad.

El 1-0 en el derbi madrileño lo hizo un jugador que no iba a salir de inicio. Carlo Ancelotti sacó de titular a Vinicius, pero durante el calentamiento, el brasileño se retiró con problemas en sus cervicales. Calentó Joselu, pero finalmente el que salió de inicio fue Brahim.

Así es el destino, salió Brahim titular y él fue el encargado de marcar el 1-0 a los 20 minutos de partido. Le salió una pared fortuita con Lucas Vázquez dentro del área y terminó definiendo ante una defensa rojiblanca que no estuvo nada acertada.

Los jugadores del Atlético de Madrid protestaron una acción previa al gol que fue totalmente legal. La defensa rojiblanca se quedó parada pensando que Lucas Vázquez estaba en fuera de juego. Pero no era así. El lateral madridista estaba en posición legal tras el mal despeje de Saúl. De esa manera, el 1-0 de Brahim subió al marcador sin problemas.

Perfectly timed run by Lucas Vazquez for that Brahim Diaz goal. pic.twitter.com/iqdObDGotk

