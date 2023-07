Carlinhos Brown bendice a Vinicius como líder de la lucha contra el racismo

El artista brasileño Carlinhos Brown ha bendecido a su compatriota Vinicius como adalid de la lucha contra el racismo. De hecho, el veterano cantante y compositor, cuya carrera musical comenzó hace tres décadas, se ha referido al jugador del Real Madrid como «una voz poderosa» que puede ayudar a erradicar este problema de la sociedad.

«Vinicius hizo que España se mostrara tal y como es, pero es un país que está en contra del racismo. Hay episodios racistas, pero como también los hay en Brasil», ha explicado Carlinhos Brown, tras ser preguntado por los gritos racistas que ha sufrido Vinicius durante algunos partidos de Liga, el más sonado de todos el que su equipo disputó contra el Real Madrid en Valencia y que ha llegado hasta los tribunales.

Por ello, el artista brasileño ha defendido que España se ha levantado contra el racismo con una «voz poderosa» y bajo el «liderazgo» del futbolista del Real Madrid, al tiempo que ha añadido que este caso sirvió para «dar la vuelta al mundo» y que se reduzcan los episodios racistas. «Estos hechos sirven para disminuirlos porque se pone en evidencia que estos gritos nos duelen y sirven para avergonzar a los que lo hacen», ha valorado.

En cualquier caso, Carlinhos Brown ha reconocido que él nunca ha vivido una situación racista en España y ha precisado que no daría «foco» a esta cuestión en caso de producirse. «Vinicius estaba ante mucha gente pero si uno se encuentra con un racista, deja ese dolor con él. Yo no le daría foco. Nadie me va a ver dando likes en internet por cosas dolorosas», ha indicado en declaraciones a Europa Press.