Camavinga: «Todavía tengo escalofríos cuando veo el partido contra el City»

Eduardo Camavinga ha hecho una repaso a la actualidad del Mundial y también ha opinado sobre su primer tramo de la temporada en el Real Madrid. El centrocampista francés también opinó sobre la pasada edición de la Champions League y desveló su posición favorita en el conjunto blanco.

Papel en el Real Madrid

«Por supuesto que me gustaría jugar todos los partidos. Hay una realidad en el Real Madrid: hay buenos jugadores por delante de mí. No puedo decir que me guste porque estar en el banquillo tampoco es agradable. Hay que tener paciencia. Es cierto que el año pasado ayudé mucho como suplente, lo sé. Cuando entré, estábamos en desventaja y logré ser decisivo. Deben ser algunos de mis mejores partidos. Todavía me dan escalofríos cuando veo algunos momentos del partido ante el City».

Posición favorita

«Puedo jugar en varias posiciones, así que me inspiro en varios jugadores. Casemiro gana muchos duelos defensivos. Modric también es capaz de ganar duelos defensivos y ofensivos, tiene vista, visión de juego y también pie exterior. Kroos es importante en el juego con su increíble calidad de pase. Mi posición preferida es la de ‘6′, por delante de la defensa. Pero no se puede tener todo, hay que adaptarse. Debo ser más estable defensivamente y dispersarme menos», develó el jugador francés en una entrevista concedida a GOAL.

Suplente de lujo

«Cuando uno es futbolista, quiere jugar todos los partidos. No quiero decir que sea molesto, pero hay que tener paciencia. No quiero tener este estatus de suplente de lujo toda mi vida. Hay que darse cuenta de que hay mucha gente por delante de mí. Tengo que aprender de ellos y luego llegará mi momento. Simplemente, llegará con actuaciones en el campo que me lleven a ser titular. Ser versátil es necesariamente una ventaja. Cuando eres versátil, tienes más posibilidades de jugar porque puedes hacerlo en más posiciones».