De Burgos Bengoetxea no avisó desde el VAR al árbitro por un penalti de Fali a Joselu

El encuentro entre el Real Madrid y el Cádiz comenzó con un penalti no señalado a favor del conjunto blanco, cometido por Fali sobre Joselu cuando el delantero iba a rematar a gol. El ariete quiso aprovechar en el primer palo un centro raso de Fran García, pero el jugador del conjunto gaditano se lo impidió con un agarrón que le derribó y le impidió cazar ese balón. Sin embargo, Iglesias Villanueva lo pasó por alto y, desde el VAR, De Burgos Bengoetxea tampoco lo consideró como un error claro.

Corría el minuto 3 de partido cuando Fran García comenzó a subir la banda izquierda y llegó al área, poniendo un buen balón al primer palo. Allí aparecía en carrera Joselu, que fue agarrado claramente por Fali, que le terminó mandando al suelo. El delantero del conjunto blanco no pudo rematar un balón al que llegaba fácil y que podía suponer el primer tanto de los blancos.

Sin embargo, Javier Iglesias Villanueva no consideró que fuera merecedora de penalti. Todo, a pesar de que Fali se había desentendido de jugar el balón y decidió evitar que llegara con un claro agarrón. En el VAR estaba un viejo conocido del Real Madrid, Ricardo de Burgos Bengoetxea. El colegiado vasco no consideró que fuera un penalti claro y, por tanto, que el colegiado se había equivocado y decidió no llamarle a revisar la jugada en el monitor.