El Real Madrid regresará este verano al Real Madrid, aunque eso no quiere decir que forme parte de la próxima plantilla madridista. La decisión todavía no está tomada. En el club han seguido la evolución del malagueño en el Milan durante todo el curso, donde suma hasta el momento siete goles y seis asistencias en los 43 partidos en los que ha participado, y las conclusiones son que está preparado para quedarse en el conjunto blanco, pero podría volver para salir.

Brahim está feliz en el Milan y no se ha esforzado en ocultarlo, pero al final de la presente temporada pone punto final a su segundo año de cesión en el conjunto italiano y desde Valdebebas tienen claro que debe regresar para tomar decisiones. Los italianos quieren sentarse a negociar con la entidad madridista, ya que pretenden seguir contando con él, y el Real Madrid no descarta escucharlos. Deben decidir si se queda en el equipo o si sale. La decisión final tendrá mucho que ver con los cupos de españoles, por lo que si se quedan Ceballos y Nacho, estaría más lejos.

El Milan sabe que si llega a un acuerdo con el Real Madrid y paga 22 millones de euros se quedaría con el futbolista en propiedad, algo que están preparados para hacer. Aunque, de suceder esto, los blancos siempre tendrán una opción de recompra de 27 kilos, por lo que el desembolso final en caso de ejercerla sería de cinco millones para recuperarle más adelante. No obstante, en estos momentos no se plantea esta posibilidad.

Desde Valdebebas los informes dicen que Brahim está listo para volver. Su calidad es notable, lidera a un Milan que ha alcanzado las semifinales de la Champions y, lo más importante, es que quiere jugar en el Real Madrid, donde siente que no ha tenido la oportunidad de demostrar su calidad. Ambas partes saben que la titularidad en el Bernabéu sería complicada, pero también están convencidos de que sería un pilar importante de la plantilla. No obstante, la decisión todavía no está tomada, aunque hará la pretemporada.