Brahim: «Tengo muchas ganas de celebrar la Liga en Cibeles, se me pone la piel de gallina…»

Brahim Díaz atendió a los medios oficiales del club tras la goleada del Real Madrid frente al Granada. El atacante madridista fue protagonista absoluto con un excepcional doblete y una asistencia que abrió el marcador. El futbolista de la entidad blanca se mostró muy contento por la situación del equipo y deseoso por celebrar en Cibeles la Liga este domingo por las calles de la capital de España.

«Lo primero de todo es decirle al Granada que espero que vuelvan pronto a Primera División. Ellos han sabido la noticia antes del partido y nosotros hemos jugado el encuentro con el máximo respeto. Después del subidón de esta semana, hoy creo que no era un partido fácil. Al final vienes con la adrenalina de pasar a la final de la Champions League y hemos competido de la mejor manera posible. Hemos jugado como teníamos que jugar», comenzó afirmando Brahim Díaz en la zona mixta del Nuevo los Cármenes.

«El primero ya me dijo Vinicius en el vestuario que iba a marcar un gol así. Cuando lleves la pelota, ellos se abren e intenta hacer otro recorte. Y pasó y lo metí. Se lo dedico a él. El segundo ha sido una jugada de todos, ha sido increíble. Queremos llegar a los máximos puntos posibles en Liga y luego llegar de la mejor forma posible a la final de la Champions del 1 de junio en Londres», señaló el jugador del Real Madrid.

«Muy contento por los goles y por la actitud del equipo hoy. Son 12 goles y siete asistencias, y quedan varios partidos, donde intentaré hacer alguno más. Lo daré todo, pero lo más importante es el equipo. Es muy fácil jugar con estos compañeros. Es fácil meter goles porque te la dejan para empujar. Las asistencias se las das y saben como meterlas. Es todo gracias a los compañeros, a seguir sumando, pero sabiendo que lo más importante son los títulos. Hemos ganado la Supercopa de España y la Liga, y queremos la Champions también», continuó un Brahim bastante contento con su doblete anotado.

Brahim con ganas de ir a Cibeles

Brahim también agradeció a Modric su asistencia y señaló que son una familia en el vestuario: «Todos somos importantes. Ya no somos ni amigos, somos familia. Paso más tiempo aquí que con mi familia en casa. Son mis hermanos. El grupo es increíble, lo hacemos todo muy fácil. Cualquier jugador está a la altura del nivel de exigencia que te marca el Real Madrid, el mejor club del mundo. Estoy muy contento por mis compañeros. Ya que ha salido ovacionado, quería darle las gracias a Modric por la asistencia y decir que es un maestro».

Por último, Brahim terminó afirmando que está deseando celebrar la Liga con el madridismo este domingo por la mañana en Cibeles: «Tenemos la mejor afición y estamos en todo el mundo. Seguro que vamos a vivir una semana completa. Que ganas tengo… se me pone la piel de gallina solamente de pensarlo. Tenía muchas ganas de vivir esto. Lo he vivido muchas veces por la televisión. Gané una Liga aquí, pero con el Covid no se pudo celebrar. Y ahora vamos a celebrar por todo lo alto».