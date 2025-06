Brahim y el Real Madrid, una relación consolidada

Brahim Díaz está feliz en el Real Madrid y, lo más importante, el club blanco está encantado con el internacional marroquí. Ambas partes se quieren y han consolidado en estos años una relación estable, en la que el futbolista entiende perfectamente su rol y, desde la entidad madridista, tienen claro que se trata de un jugador capital para la plantilla. Un futbolista que siempre suma, trabaja y está a disposición del equipo. Por eso, está a un paso de renovar su contrato con los blancos.

Brahim afronta esta nueva etapa con Xabi Alonso al frente del Real Madrid con muchas ganas de demostrar su importancia dentro del grupo. El malagueño es plenamente consciente de que la pasada temporada fue complicada para todos, incluido él, ya que varias lesiones lastraron su rendimiento. Aun así, tuvo momentos clave, como sus actuaciones frente al Manchester City o ante el Atlético de Madrid en Champions, donde marcó goles decisivos que ayudaron a los blancos a lograr la clasificación.

Los primeros días bajo las órdenes de Xabi Alonso están siendo muy positivos para Brahim. El atacante sabe que la competencia en el frente ofensivo es feroz, pero también confía en que tendrá oportunidades y minutos de calidad a lo largo de la temporada. Su polivalencia -puede jugar en banda, como mediapunta e incluso como interior- lo convierte en un comodín de lujo para el técnico.

Además, Xabi Alonso es un firme admirador del juego de Brahim Díaz. Considera que es un futbolista capaz de desatascar partidos, ya sea como titular o saliendo desde el banquillo, y valora enormemente su talento y versatilidad. El marroquí puede desenvolverse como segundo punta en un 4-4-2, como mediapunta en un rombo por detrás de dos delanteros, o arrancando desde la derecha en un 4-2-3-1. Las variantes que ofrece son un tesoro táctico para el entrenador donostiarra.

Por todo ello, ni Brahim se plantea escuchar ofertas, ni el Real Madrid está dispuesto a perder a un jugador de su calidad. Aunque han sido varios los clubes que se han interesado por su situación -el atacante tiene contrato con el club blanco hasta 2027-, todos han comprendido rápidamente que, en este momento de su carrera, Brahim no saldrá del Real Madrid.

El intento frustrado de la Premier

Es precisamente en la Premier donde Brahim Díaz goza de mayor cartel y donde está el mayor número de clubes capaces de poner tanto al jugador como al Real Madrid una oferta interesante. Arsenal y Manchester United intentarán su fichaje, pero no son los únicos equipos que siguen la pista al habilidoso mediapunta madridista. En Italia el Milan estaría loco por su vuelta, pero la etapa rossonera ya es pasado para Brahim. No obstante, todos se quedarán con las ganas. Brahim no se mueve y, sobre todo, no se toca.