Brahim nunca renunció a jugar con España

Brahim Díaz nunca renunció a jugar con España, a pesar de las palabras de Luis de la Fuente este viernes desde Las Rozas. Desde el Real Madrid transmiten que su futbolista nunca renunció a la selección española, tal y como ha confirmado el seleccionador español tras anunciar la lista de convocados para este parón internacional de marzo.

«El 1 de marzo doy una prelista en la que está Brahim. Como a todos los demás. El 9 de marzo renuncia a jugar con España. No se le podía traer. Decidió jugar con Marruecos. Yo, deportivamente, he hecho lo que tenía que hacer. Yo quiero poner en valor a todos los jugadores que quieren jugar con España. Eso hay que celebrarlo. Hay que poner en valor a los que eligen jugar con España», aseguró Luis de la Fuente desde Las Rozas.

Pero en esas palabras, Luis de la Fuente se equivoca. Desde el Real Madrid transmiten que no es verdad lo que ha dicho en la mañana de este viernes el seleccionador español. Ese documento que cita el riojano es un protocolo FIFA que le convierte en doble elegible, por España y por Marruecos. Por lo tanto, el futbolista madridista podría haber estado hoy en la lista de convocados de España.

De esta manera, Brahim nunca ha renunciado a jugar con España. Luis de la Fuente ha citado este viernes un documento del 9 de marzo, y no es verdad. Sí hubo un documento firmado por parte de Brahim, pero en él no renuncia en ningún momento a la selección española. La verdad es que jugará con Marruecos porque el combinado africano le ha transmitido un cariño y un afecto que la Federación española no.

De Brahim también ha hablado este viernes su entrenador en el Real Madrid, Carlo Ancelotti: «No sé si España corre un riesgo. Para nosotros es un jugador importante y lo puede ser para cualquier equipo. Creo que ha elegido bien, porque Marruecos es un gran equipo. Le va a aportar mucho. Hicieron un gran Mundial».

Brahim toma la palabra

«No sé si con mi cara se verá mi reacción. Nunca he presionado y jamás lo haré. Nunca he exigido nada para ir con España. Se habla en el campo y ahí es donde tienes los méritos. No hay más. No sé lo que ha dicho Luis de la Fuente, no lo he visto, me lo estás diciendo tú ahora. Si se refería a eso no es mi caso. No me siento aludido por sus palabras. No soy ese tipo de persona», afirmó Brahim Díaz en ‘El Larguero’ de la Cadena Ser y en Movistar Plus con Jorge Valdano.

«Me siento 100% español y me siento 100% marroquí. He crecido en España. Si tengo que meter un gol a España, estaré encantado, claro, pero también preferiría meterle los goles a otra selección. El cariño que me han dado España y Marruecos es muy grande, son dos países maravillosos. Tengo raíces marroquíes (por su abuela paterna), pero he crecido en España (…) ¿Si celebraría un gol ante España? Ahora mismo no sé qué decirte, pero sí te digo que estoy 100% convencido de mi decisión», continuó el jugador del Real Madrid y de la selección de Marruecos.

«Yo siempre decido con el corazón y así ha sido también esta vez. Soy un chico con sueños, sencillo. El cariño y el proyecto que me han enseñado en Marruecos me parece muy bueno. La decisión está tomada. Ahora ya no vale pensar en qué hubiese pasado si… No iba a cambiar nada. No estaba pensando en si me llamaba o no Luis De La Fuente para tomar esta decisión», señaló Brahim.

«Esto tranquilo. He tenido que elegir entre dos países que amo. Málaga es mi ciudad y tengo raíces marroquíes. Me han brindado esa oportunidad y estoy muy agradecido. He elegido y no hay que dar más vueltas. Estoy agradecido siempre, a todos. Se decide y no se mira atrás. Es una elección hecha y estoy seguro de ella. En la vida hay que tomarlas y es normal. No presionó a nadie. Yo me dedicó a jugar y a hablar en el campo. Todos soñamos de niños con jugar Mundiales. Me siento identificado por lo que hicieron en Qatar, me puse alegre. Es una selección descomunal», continuó el malagueño.