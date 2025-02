Bernardo Silva: «El Madrid es favorito pero claro que tenemos más de un 1% de posibilidades de pasar»

Manchester City y Real Madrid afrontan la última parada de la carretera secundaria que supone el playoff previo a los octavos de final. La nueva entrega del derbi de Europa vale una clasificación a la siguiente ronda y también resolverá una dicotomía para Bernardo Silva, seguir con vida o finalizar la aventura continental.

«Son partidos diferentes a los de la Premier. Venir tras ganar es bueno para la moral del equipo, para llegar más relajados. Daremos lo mejor para manejar el partido como queremos y poner en problemas al Madrid. Tenemos la oportunidad en la Champions. Creemos que es posible a pesar del mal resultado en la ida. Podemos poner en problemas al Madrid, que es un equipo top», asegura Bernardo Silva.

Será la cuarta vez en cuatro años que Manchester y Real Madrid se ven las caras en la Champions. En todas ellas estuvo Bernardo Silva en las filas del conjunto inglés. «Mis recuerdos contra el Madrid son una mezcla de emociones. Les hemos echado dos veces, ellos a nosotros otras dos. Perdimos una en el último minuto, otra en la tanda… Mañana será un gran partido».

Sobre la misma silla en la que se sentó Bernardo Silva, minutos antes lo había hecho Guardiola para retractarse de su comentario y negar que su equipo tuviera un 1% de posibilidades de pasar. «El Madrid es favorito porque ganó en la ida, pero claro creo que tenemos más opciones que un 1%. Sabemos que el Madrid es muy potente y tiene muchas armas», asegura el jugador luso.

No está siendo la temporada del Manchester City, que está eliminado de la Copa de la Liga, es cuarto en Premier y tiene un pie fuera de la Champions. «Si me dices que estamos en esta situación al principio de temporada, no me lo creo, pero nos hemos metido nosotros mismos. Si las cosas no van bien será una lección para el futuro, pero la temporada ya está siendo una lección», analiza Bernardo Silva.

El luso, amigo y ex compañero de Mbappé, es una oz autorizada para analizar sus cualidades. «Es un gran jugador, muy especial, uno de los mejores, pero el Madrid tiene muchas armas y muchas maneras de hacerte daño. Vinicius, Rodri, Bellingham… No puedes pensar en uno, hay que pensar en neutralizarlos a todos», explica Bernardo Silva.

El portugués finalizó su comparecencia haciendo un análisis de la situación de la eliminatoria y con un mensaje de confianza. «No hay equipos perfectos. No existen. Todos tienen debilidades y cosas que no hacen bien. Hay que llevar el partido donde estemos más cómodos. Cuando juegas contra estos jugadores sabes que siempre vas a sufrir. Me encantaría volver a marcar aquí, es muy bonito, como un sueño de cuando eres pequeño. Tenemos esperanza en que podemos luchar en el partido de mañana», zanjó el luso.