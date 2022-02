Benzema y Mendy siguen al margen

El Real Madrid ha comenzado la semana de trabajo con la vista puesta en La Cerámica, donde se medirán al Villarreal el próximo sábado, y, sobre todo, en el Parque de los Príncipes, donde espera el PSG en la ida de los octavos de final de la Champions. Mendy y Benzema no se han ejercitado al mismo ritmo que sus compañeros en la sesión que los blancos han llevado a cabo en Valdebebas. Los galos aún no están para entrenar con el grupo. La meta es que entren en dinámica de equipo a lo largo de la semana para que lleguen a Villarreal, aunque no se tomará el más mínimo riesgo.

Por otro lado, Carvajal trabajó dentro del as instalaciones. Tras el esfuerzo del pasado domingo, donde completó los 90 minutos, ha tenido una sesión especial. No obstante, no tiene ningún problema físico y el miércoles trabajará junto a sus compañeros. Tampoco se ha ejercitado con sus compañeros Hazard, que se recupera del golpe que sufrió ante el Granada. El miércoles también debería saltar al césped.

Ancelotti ha decidido dar descanso a Rodrygo y Valverde tras los viajes a Sudamérica de la pasada semana, aunque el uruguayo ha preferido acudir a Valdebebas para realizar ejercicios de recuperación. Mariano se ejercitó en solitario sobre el césped. Por último, Casemiro ya está recuperado de sus problemas gástricos, mientras que Lucas Vázquez sigue con gastroenteritis. Se ha quedado en su domicilio y está pendiente de evolución.