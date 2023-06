Benzema, la gran apuesta personal de Florentino

En el verano de 2009 pocos lo sabían, pero el Real Madrid estaba ante el inicio de su segunda edad dorada. Todo lo que vino después comenzó en esos calurosos meses, en los que Florentino Pérez regresó a la presidencia y fichó a Cristiano Ronaldo, Kaká, Xabi Alonso, Arbeloa y al joven Benzema. Un francés de 21 años que había maravillado en el Olympique de Lyon y por el que el máximo mandatario blanco pagó 35 millones de euros.

Benzema ha sido la gran apuesta personal del presidente durante su mandato. Nadie ha creído tanto en sus posibilidades como Florentino Pérez. Y lo hizo desde antes de que fuese jugador del Real Madrid. El máximo mandatario blanco no dudó en desplazarse a Lyon para ir a la casa de Karim a hablar con él. «Yo estaba por ahí con mis amigos, tranquilo. Y de repente me llamaron, mi familia y agente, para decirme que tenía que ir a casa rápido, que teníamos que hablar. Yo, sinceramente, les dije que me dejasen, que no tenía tiempo. Pero contestaron ‘tienes que venir, Florentino está aquí’», explica el futbolista cuando recuerda ese día. «¿Que qué hice? Fui, claro. Mientras pensaba, ‘este hombre ha traído a Zizou, a Ronaldo, a los Galácticos…’. De repente abrí la puerta y le vi, ahí estaba. No dije nada, sólo ‘hola’», continúa.

Tras romper el hielo, Florentino Pérez le dijo: «¿Quieres jugar en el Real Madrid?». A lo que Benzema respondió: «Sí». Eso dio paso a que ambos alcanzaran un acuerdo verbal, pues el delantero dijo posteriormente: «Te doy mi palabra. Voy a fichar por el Real Madrid». El 9 de julio de 2009 estaba siendo presentado como jugador del Real Madrid.

Lo que vino después ya es historia. Benzema siempre tuvo el apoyo de Florentino Pérez. En las buenas y en las menos buenas. Cuando ha sido titular indiscutible y cuando le costó tener más protagonismo, como en la etapa de Mourinho. Nunca se planteó la posibilidad de venderlo, ni siquiera de cederlo. Siempre confió en él y el tiempo la dio la razón.

Benzema deja el Real Madrid tras 14 temporadas en las que ha ganado 25 títulos, ha disputado 647 partidos en los que ha hecho 353 dianas, lo que le sitúa como el segundo máximo goleador histórico del club blanco, sólo por detrás de Cristiano Ronaldo. En cuanto al palmarés, ha ganado cinco Champions, cinco Mundiales de Clubes, cuatro Supercopas de Europa, cuatro Ligas, tres Copas del Rey y tres Ligas.