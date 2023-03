Karim Benzema no jugará contra el Espanyol en el estadio Santiago Bernabéu. El capitán del Real Madrid sufrió un golpe en el tobillo izquierdo que no le permitió entrenarse ni jueves ni viernes y, que finalmente, le ha llevado a ser baja para el duelo contra los catalanes. En el club no hay preocupación por esta última dolencia, pero sí por una dinámica que esta temporada le ha llevado a perderse 14 de los 41 duelos que han disputado los blancos en lo que va de temporada.

Los datos de Benzema son alarmantes este curso. El delantero se ha perdido 1 de cada tres partidos que han jugado los blancos. En total, ha dejado de jugar en el 34% de los encuentros que los madridistas han tenido que disputar este curso. Unos números muy preocupantes. Hasta la fecha, ya se ha quedado sin disputar 14 duelos y todos, salvo los dieciseisavos de final de la Copa del Rey contra el Cacereño, han sido por lesión. La temporada pasada en su totalidad dejó de jugar ocho encuentros.

Además, en el número de lesiones, la situación también es preocupante. Este curso ya suma ocho lesiones, más que en las tres temporadas anteriores. Un carrusel de lesiones que tuvo su kilómetro cero en Celtic Park. En Glasgow sintió una molestia que le obligó a dejar el duelo a la media hora. Cuando llegó a Madrid se sometió a pruebas y se le diagnosticó una lesión en el músculo semitendinoso que le impidió jugar tres partidos -dos en Liga, uno de ellos el derbi del Metropolitano, y otro en Champions-. Regresó ante Osasuna, pero ya nada sería igual.

Desde la lesión contra el Celtic no ha vuelto a encontrarse cómodo. Las ‘pequeñas’ molestias musculares y la fatiga le han ido acompañando y no le han impedido rendir a un buen nivel, dejando unos números, cuanto menos, preocupantes, aunque en el club prefieren apostar por la «tranquilidad». La preocupación existe, aunque siguen confiando en que poco a poco pueda dejar atrás todas las lesiones que no le están permitiendo brillar. La última es fortuita, pero es una gota más dentro de un océano que está lastrando el jugador y al equipo, ya que no puede contar de manera habitual con el actual Balón de Oro.

El objetivo de Benzema es recuperarse de un golpe que le ha hinchado el tobillo para poder jugar con normalidad el miércoles en el estadio Santiago Bernabéu. El Real Madrid se mide al Liverpool en la vuelta de los octavos de final de la Champions. Luego, Ancelotti también necesita que esté bien de cara al duelo contra el Barcelona que se celebrará en el Camp Nou el próximo domingo.

Decide su futuro

Benzema acaba contrato el 30 de junio de 2023, aunque en el club creen que terminará renovando. Ser Balón de Oro le amplía un año más automáticamente su vinculación, pero todavía no la ha ejecutado. Hasta el día de hoy, en las oficinas de Valdebebas se sigue dando por seguro que seguirá, como mínimo, un año más, pero ya nadie es tan contundente como hace no tanto.

La situación de Benzema no está siendo sencilla esta temporada. Al delantero le pasó factura el esfuerzo de la pasada campaña y la mala pretemporada que llevó a cabo por la poca falta de tiempo. También le afectó quedarse sin Mundial por la premura de Deschamps en que abandonase la concentración. Todo esto se está traduciendo en diferentes lesiones que no le dejan tener regularidad. No obstante, su intención sigue siendo la de seguir siendo el capitán del 14 veces campeón de Europa.