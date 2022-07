Benzema es baja para el Clásico

El Real Madrid ha dado la convocatoria para el Clásico en Las Vegas ante el Barcelona con la principal ausencia de Karim Benzema. El delantero francés se une así al lesionado Carvajal y no viajará con el resto de la expedición blanca y se quedará en Los Ángeles. El goleador se incorporó a la pretemporada el pasado miércoles y aunque llegó en buenas condiciones físicas, Ancelotti ha decidido no correr riesgos con su estrella y no jugará el Clásico.

Así, no habrá duelo entre Benzema y Lewandowski. El choque entre los dos killers era uno de los grandes atractivos de este Clásico de pretemporada que se disputa esta madrugada en el Allegiant Stadium de Las Vegas. El bueno tono físico en el que había llegado Karim hizo ilusionar al madridismo con la posibilidad de que estuviera en el primer partido de pretemporada de los blancos frente al eterno rival, pero el técnico lo ve de otra manera.

Ancelotti está mimando a Benzema, una de las claves de este Real Madrid junto a Courtois y Vinicius, entre otros. El francés no tiene sustituto por el momento ya que Mariano sigue sin entrar en los planes del preparador italiano, de ahí que Carletto esté cuidando tanto al 9 para evitar cualquier contratiempo en forma de lesión.

De esta forma, Benzema se quedará en Los Ángeles junto a Carvajal que sufre un pequeño esguince de tobillo y tendrá que conformarse con ver el partido por televisión. El duelo entre el francés y el polaco tendrá que esperar, al menos hasta el 16 de octubre, fecha en la que se jugará el primer Clásico de la temporada en la Liga.

La no convocatoria del internacional galo hace que Ancelotti pueda probar con Hazard de falso 9, variante que ya utilizado durante alguna sesión de esta pretemporada. El belga es una de las grandes esperanzas del madridismo para este curso, las lesiones le han condicionado desde que llegó al Real Madrid y confía en que esta sea la temporada en la que recupere su mejor nivel.

CONVOCATORIA DEL REAL MADRID:

Porteros: Courtois, Lunin, Luis López y Lucas Cañizares.

Defensas: E. Militão, Alaba, Vallejo, Nacho, Rüdiger, Mendy, Odriozola y Tobías.

Centrocampistas: Kroos, Modrić, Casemiro, Valverde, Lucas V., Tchouameni, D. Ceballos y Camavinga.

Delanteros: Hazard, Asensio, Vini Jr., Rodrygo, Mariano y Latasa.