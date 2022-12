El presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, acudirá a la final del Mundial de Qatar entre Francia y Argentina en el avión presidencial, pero lo hará sin Karim Benzema. El delantero del Real Madrid ha decidido no unirse a la delegación presidencial para viajar a Doha a ver la gran final de la Copa del Mundo. El internacional francés era uno de los invitados por el presidente para ir en su avión, pero finalmente ha preferido declinar la invitación.

OKDIARIO adelantó que Benzema no viajará a Qatar para la ver la final entre Francia y Argentina del próximo domingo. La relación entre el delantero y el seleccionador francés, Didier Deschamps, no es la mejor, como ya dejó claro el propio técnico tras superar a Marruecos en semifinales. De hecho, el seleccionador le cerró la puerta de forma definitiva en la previa del duelo contra Argentina.

Una vez más, cuando le preguntaron a Deschamps por el actual Balón de Oro, el preparador galo volvió a dejar claro que no iba a responder a esa pregunta. «No voy a estar preocupado por las invitaciones de jugadores antiguos o lesionados», agregó el técnico. Lo cierto es que si Francia consigue su tercera estrella, Benzema también será campeón del mundo pese a no haber podido jugar ni un partido ya que no le dieron de baja en ningún momento y su nombre aparece en todas las convocatorias.

Karim cuenta con el permiso del Real Madrid para acudir al estadio de Lusail este domingo a ver la gran final y alentar a sus compañeros, sin embargo, el delantero ha declinado la propuesta de Macron de ir en el avión presidencial, según informa Le Parisien. El presidente había invitado a los lesionados que no han podido jugar el Mundial a viajar junto a él. La delegación partirá este sábado por la tarde y pasará la noche en Doha. Kanté, Pogba y Kimpembe sí estarán en Doha, al igual que Nkunku, que también cuenta con el ok de su club, el Leipzig, para viajar a la capital de Qatar.

El enigmático mensaje de Benzema

Horas antes de que saliera esta noticia, Benzema publicó un enigmático mensaje en Instagram diciendo: «Eso no me interesa». El delantero del Real Madrid escribió esa frase que algunos medios franceses han interpretado como un mensaje a Deschamps por la mala relación que hay entre ellos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Karim Benzema (@karimbenzema)

El post llega en media de la polémica sobre su posible vuelta con la selección para la final del Mundial de Qatar. Deschamps ya ha dejado claro que eso no pasará y ahora la gran incógnita es si presenciará el duelo entre Francia y Argentina en el estadio de Lusail o desde su casa. De momento, no se ha subido al avión presidencial para ir a Doha y todo apunta a que, salvo cambio de última hora, Benzema no viajará a Qatar.