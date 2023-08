Bellingham firma el arranque del siglo

Jude Bellingham ha caído de pie en el Real Madrid. Sus actuaciones en los dos primeros partidos oficiales hacen que el madridismo pueda estar muy esperanzado con el nivel de un jugador que está llamado a ser el líder del equipo junto a Vinicius y Rodrygo. Y si no de todo el equipo, por lo menos de la parte ofensiva del mismo. En los duelos contra Athletic y Almería ha hecho tres goles, una cifra que en este siglo sólo ha sido capaz de emular Sneijder. Otros como Cristiano Ronaldo o Benzema, leyendas del club blanco, no fueron capaces de lograrlo.

En el Real Madrid están convencidos de que el fichaje de Bellingham ha sido todo un acierto. Un jugador diferencial llamado a marcar una época. Uno de esos talentos generacionales que el club blanco busca constantemente y que gracias a un excelente trabajo la dirección deportiva del club es capaz de encontrar con más asiduidad de lo habitual. Sólo hay que ver como el centro del campo y el ataque titular madridista.

En la entidad también están muy satisfechos con la adaptación del jugador. Desde el primer día se ha comportado como uno más y ha sido muy bien recibido por todo el grupo. Busca el buen ambiente, se entiende con sus compañeros a la perfección y tiene madera de líder.

No obstante, tanto Bellingham como el Real Madrid están convencidos de que todavía no se conoce el techo del inglés. «Soy diez veces mejor jugador que la pasada temporada. Estoy muy cómodo con estos jugadores y aprendo todos los días. El nivel aquí es muy alto y soy como una esponja asimilando todo de mis compañeros. Por eso he empezado tan bien esta temporada. Tengo que seguir ayudando al equipo. Quedan muchos partidos y he de seguir aportando», decía tras el partido.

Por otro lado, Vinicius Junior, con el que está demostrando que se entiende perfectamente, no esconde que espera que la química entre ambos espera que siga creciendo: «Ojalá sea como mi conexión con Karim, que hubo muchos goles y muchas asistencias».