Gareth Bale jugará la próxima temporada en la MLS. El galés pondrá punto final a su etapa en el Real Madrid el próximo 30 de junio y a partir del curso que viene preparará el Mundial, la cita que realmente le importa, en Los Angeles. LAFC ha fichado al galés, pero tendrá que pagar 75 mil dólares con su llegada, debido a una regla implementada por la MLS para regular el fichaje de jugadores provenientes de ligas extranjeras, denominado Discovery List.

El LAFC tuvo que utilizar dinero adicional de su tope salarial a la hora de fichar a Bale. Esto se denomina Dinero Asignado Dirigido (TAM, por sus siglas en inglés) y se usa para reducir el impacto del tope salarial de los jugadores y no romper así su presupuesto para la temporada 2022. No obstante, también tuvo que hacer frente a los lineamientos del Discovery List, una regla que aplica la MLS para jugadores que son seguidos por sus franquicias en ligas extranjeras, pero no tienen contrato con la MLS ni están sujetos a los otros mecanismos de asignación para la liga estadounidense.

Esta cláusula, impuesta a deportistas que podrían interesar en un futuro, el Inter de Miami se la puso a Gareth Bale, pero como finalmente el galés ha fichado por Los Ángeles, estos han tenido que indemnizar a la franquicia de Beckham con 75 mil dólares para adquirir el derecho de ficharlo.

Bale, un sueldo de segunda

Según las primeras estimaciones, desveladas por el medio local Los Angeles Times, Bale cobraría en torno a 1,6 millones de dólares anuales, una cifra muy inferior a la que se embolsaba en el Real Madrid y también más baja que la de otras estrellas de la liga e incluso de su franquicia. ¿El motivo? A priori, el acuerdo entre Gareth y Los Angeles FC no incluye al atacante de Gales como uno de los tres jugadores franquicia, designated players, que permiten al club pagarles por encima del tope salarial de los conjuntos, estipulado por el campeonato.

Así las cosas, el sueldo de Bale será inferior que el de la referencia de los LAFC, un viejo conocido de la afición española como Carlos Vela. El mexicano, una auténtica eminencia desde su llegada a la MLS, se embolsa alrededor de 2,2 millones de dólares por temporada, aunque su bonus le eleva hasta cerca de cuatro kilos, una cifra que doblaría lo ganado por Gareth en el mismo equipo.