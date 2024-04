El Bayern reserva a Musiala por una «molestia en el tendón» a tres días de recibir al Real Madrid

Jamal Musiala no entró en la convocatoria del Bayern de Múnich para disputar la jornada 31 de la Bundesliga en el Allianz Arena contra el Eintracht de Frankfurt por una «molestia en el tendón» y es duda para el partido de la ida de las semifinales de la Champions League contra el Real Madrid el próximo martes 30 de abril en Alemania.

«Jamal Musiala no está en la convocatoria de hoy. El jugador de 21 años sigue guardando reposo tras una molestia en el tendón», publicó el Bayern de Múnich en sus redes sociales justo después de hacer oficial el once que medirá a los bávaros contra las águilas en el Allianz. Jamal Musiala ya se perdió el pasado fin de semana el partido de su equipo contra el Unión Berlín y no ha logrado recuperarse todavía de las molestias que arrastra. Por lo que a día de hoy es duda para medirse a los de Carlo Ancelotti en la Liga de Campeones.

«No puede jugar. Tenía muchas ganas de jugar, nosotros realmente queríamos que jugara. Estuvo dos días sin dolor y ayer lo volvió a sentir. Es una irritación del tendón que realmente le está obstaculizando. Tuve que parar el entrenamiento ayer, ahora vamos a darlo todo para el martes», señaló Thomas Tuchel ante los medios de comunicación justo antes de empezar el encuentro.

A tres días de medirse al Real Madrid en la ida de la semifinal de la Champions League, el Bayern de Múnich recibió en el Allianz Arena al Eintracht de Frankfurt con la Bundesliga ya perdida. Thomas Tuchel salió con Neuer en portería, Kimmich, De Ligt, Dier y Mazraoui en defensa, Laimer, Goretzka, Müller y Guerreiro en el medio, y arriba Harry Kane y Choupo-Moting. Un once del cuadro alemán con muchos titulares de cara a coger ritmo para el partido del martes en el mismo escenario: el Allianz Arena.