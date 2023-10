Barcelona – Real Madrid: el Clásico de los Millennials

Se para el mundo. Otra vez. Como siempre que los dos gigantes del fútbol español se ven las caras. Barcelona y Real Madrid se miden a las 16:15 horas en el estadio Olímpico Lluís Companys en el que será el primer Clásico oficial de la temporada. Los blancos llegan a este duelo líderes aventajando en un punto a los azulgranas. El objetivo de los de Ancelotti es dar un golpe encima de la mesa, mientras que los de Xavi quieren acabar la tarde superando a su eterno rival.

El Real Madrid encara bien al Clásico contra el Barcelona. Justo como quería. La victoria ante el Sporting de Braga en la tercera jornada de la fase de grupos de la Champions llenó de moral la mochila de los de Carlo Ancelotti. El italiano tiene a sus principales futbolistas donde quería a estar alturas de la temporada.

Bellingham ha superado las molestias en la zona inguinal que sufrió el pasado martes en Portugal y será titular. Vinicius, poco a poco, está cerca de volver a alcanzar su mejor nivel. Y Rodrygo puso punto final a su sequía goleadora haciendo un gol ante el Sporting de Braga tremendamente importante para el brasileño, ya que lo necesitaba para quitarse un gran peso de encima.

La apuesta de Ancelotti

En el centro del campo, Kroos apunta a ser la gran novedad. Tras descansar contra el Sporting de Braga, el alemán será titular frente al Barcelona. Esto obliga a Ancelotti a tomar decisiones. La presencia del alemán reduce los huecos en la medular, siendo Camavinga el que más opciones tiene de abandonar el centro del campo para al banquillo, ya que Mendy apunta al lateral izquierdo.

Otra opción muy poco probable que puede tener Ancelotti es Camavinga repita de pivote, donde ya jugó ante el Sporting de Braga, siendo Tchouaméni suplente y manteniendo a Mendy en el lateral izquierdo. Tras el duelo contra los lusos el propio Ancelotti ya destacó su partido y Camavinga reconoció que es su posición favorita.

Y en la delantera no hay debate. Rodrygo y Vinicius serán los encargados de llevar el peligro a la portería del Barcelona. El primero puso punto final a su mala racha goleadora el pasado martes ante el Sporting de Braga, mientras que Vini empieza a recuperar su mejor nivel.

Xavi juega al despiste

En el Barcelona, todo son dudas. Llegaba Xavi Hernández con seis bajas de peso a principios de semana y se ha encontrado en la víspera con cinco de ellos con opciones de jugar, aunque hasta poco antes del partido, que es cuando se publicará la lista de convocados, no se desvelarán las incógnitas.

En este momento, Sergi Roberto es baja segura. El resto de lesionados podrían estar disponibles y se han entrenado este viernes. En la sesión estaban Raphinha, Lewandowski, Frenkie de Jong y hasta Pedri González y Jules Kounde, que parecían que estaban totalmente descartados. Ahora la decisión es de Xavi, bueno del técnico y de las sensaciones de los jugadores. No obstante, solo el polaco parece que tiene opciones reales y, encima, apunta a que empezará de suplente.

Por eso, el técnico del Barça ha decidido esperar antes de tomar una decisión. A ver cómo reaccionan sus jugadores al entrenamiento matinal y decidir en frío. Así se plantean muchas incógnitas. Si Xavi decide poner a Araujo para marcar a Vinicius, algo que ha ocurrido en los últimos partidos, se tiene que plantear el papel de Joao Cancelo, que es quien juega habitualmente en el lateral derecho.

Pero la polivalencia del portugués le permite jugar en varias posiciones, incluso como lateral izquierdo, como pivote o en el centro del campo, tal y como recordó hoy Xavi Hernández.

En el mediocampo, la presencia o no de Oriol Romeu, que apunta a suplente, indicará muchas cosas en las intenciones del Barça, una medular en la que estarán seguro Gavi y Gundogan.

Y adelante también lo marcará todo si Lewandowski está o no disponible. El polaco parece dispuesto a apurar sus opciones y la lesión que sufre tampoco es muy importante, aunque la arrastra desde hace semanas y no se ha entrenado con el grupo. Por lo tanto, salvo sorpresa, será suplente.

Un escenario inédito y con tensión en el palco

Esta será la primera vez que un Clásico se juegue en el estadio Olímpico Lluís Companys. El Barcelona ha tenido que abandonar el Camp Nou durante la reforma del mismo, por lo que este duelo se celebrará por primera vez en un feudo que durante un tiempo fue la casa del Espanyol y de mal recuerdo para los madridistas, ya que perdieron la final de la Copa del Rey que se celebró en 2004 contra el Zaragoza.

Lo que no será una novedad será la no presencia de Florentino Pérez en el palco de honor del Camp Nou. El presidente tenía entre sus planes regresar a un Clásico en Barcelona tras no haber estado en los dós duelos que enfrentó a ambos equipos la pasada temporada en la Ciudad Condal, pero el insulto de un directivo a Vinicius le hizo cambiar de opinión. La principal representación madridista se encarnará en la figura de Eduardo Fernández de Blas, vicepresidente segundo de la entidad blanca.

Barcelona – Real Madrid: posibles onces

Barcelona: Ter Stegen; Araujo, Christensen, Iñigo, Balde; Gavi, Gündogan: Cancelo, Fermín; Ferran Torres y Joao Felix.

Real Madrid: Kepa; Carvajal, Rüdiger, Alaba, Camavinga; Tchouaméni, Kroos, Valverde, Bellingham; Rodrygo y Vinicius.