Carlo Ancelotti tiene que tomar una gran decisión de cara al Clásico. Una decisión que pase lo que pase dejará alguna víctima. El once que formará en Barcelona tiene varios fijos. Kepa estará en la portería. Carvajal jugará en el lateral derecho. La pareja de centrales será la formada por Alaba y Rüdiger. En el centro del campo, Tchouaméni y Valverde son fijos. Por delante, Bellingham no se negocia. Y los atacantes serán Rodrygo y Vinicius. Por lo tanto, hay dos vacantes para tres solicitantes: Kroos, Mendy y Camavinga.

La idea de Ancelotti es apostar por Toni Kroos de inicio. La calidad del alemán rodeada de las piernas de los jóvenes es vital para el italiano en partidos como estos. Por lo tanto, Carletto deberá decidir si apuesta por Mendy en el lateral izquierdo o por Camavinga. Todo hace indicar que entre los dos pelearán por una posición en el costado zurdo.

Otra opción que tiene Ancelotti es prescindir de Tchouaméni y apostar por Camavinga en de pivote, una posición que ocupó contra el Sporting de Braga haciendo un grandísimo encuentro. Una actuación que el propio entrenador italiano destacó en rueda de prensa.

Ancelotti y la opción Camavinga en el Clásico

«Después de este partido tenemos claro lo que debemos hacer: lo máximo para ganar. Tenemos tiempo para prepararlo. Me ha gustado mucho Camavinga como pivote, ha hecho un gran partido. Llegamos con toda la ilusión del mundo a este partido tan importante», aseguró el italiano ante los medios de comunicación.

Si el italiano deja a Tchouaméni en el banquillo, algo que ya sucedió en el derbi contra el Atlético de Madrid que se celebró en el Metropolitano, Mendy sería el lateral izquierdo, Valverde y Kroos formarían como interiores y, por delante, Bellingham, Rodrygo y Vinicius se encargarían de llevar el peligro a la portería del Barcelona.

Esta son las incógnitas que deberá resolver Ancelotti en los dos días que tendrán por delante los blancos para preparar el Clásico. Tras descansar el miércoles, los madridistas sólo entrenarán jueves y viernes.

Modric, suplente en el Clásico

El que no será titular en el Clásico es Luka Modric. El croata jugó de inicio contra el Sporting de Braga, pero no repetirá frente al Barcelona en el once titular. Al contrario de lo que sucedió en el derbi, donde Ancelotti apostó por el ’10’ de titular, sustituyéndole en el descanso, en el Clásico no apunta a formar de inicio.

Lo que sí es probable es que Modric tenga minutos durante la contienda, lo que le permitiría alcanzar los 500 partidos con la camiseta del Real Madrid. Una cifra redonda para un jugador de leyenda que se está aclimatando poco a poco a su nueva vida.

Modric ha comprobado esta semana que ya no es aquel jugador intocable. Una situación con la que lleva luchando todo el curso y que le cuesta aceptar. Luka fue suplente en Sevilla, jugó los 90 minutos contra el Sporting de Braga en el que debería ser, a priori, el duelo más cómodo que tendrán que afrontar los de Ancelotti en siete días a domicilio, y será suplente en el Clásico.