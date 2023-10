La plantilla del Real Madrid también se apuntó al Clásico de Euroliga

Siete futbolistas de la plantilla del Real Madrid se apuntaron al Clásico de baloncesto para animar y apoyar al conjunto blanco. Vinicius, Rodrygo, Tchouaméni, Jude Bellingham, Camavinga, Militao y Lunin presenciaron el Real Madrid-Barcelona de la Euroliga a pie de pista en el Wizink Center a dos días de visitar al Barcelona en el Olímpico de Montjuic.

Semana de Clásico en el conjunto blanco. Si bien el próximo sábado, a partir de las 16:15 en el Olímpico de Montjuic, los blancos se medirán al Barcelona en el primer Clásico de la temporada en la Liga EA Sports, este jueves se disputó el primer Clásico de la Euroliga de baloncesto de esta temporada entre Real Madrid y Barcelona.

Rodrygo, Vinicius, Jude Bellingham y Tchouaméni vivieron juntos desde el pie de pista del Wizink Center el duelo entre Real Madrid y Barcelona en el Clásico de Euroliga. Muy cerca de ellos también se encontraban otros tres jugadores más de la plantilla madridista: Camavinga, Militao y Lunin. En total fueron siete los que quisieron apoyar al equipo de baloncesto.

Estos siete jugadores de la primera plantilla del Real Madrid quisieron apuntarse al Clásico de baloncesto a dos días de disputar el Clásico de fútbol en Barcelona. Este viernes por la mañana, el cuadro madridista, a las órdenes de Ancelotti, realizará su último entrenamiento antes de partir hacia Barcelona para disputar el primer Clásico de la temporada. Antes de ello, siete jugadores de la plantilla quisieron relajarse viendo al Real Madrid sobre la cancha del Wizink Center en un más que interesante duelo ante el Barcelona.

📍At the WiZink Center. pic.twitter.com/Q3oLMoeIwn

La relación entre los jugadores de la primera plantilla del Real Madrid es fantástica. Y se vio en el Wizink viendo el Clásico de baloncesto. Camavinga y Militao se pasaron buena parte del partido abrazándose y riéndose juntos. Lo mismo con Vinicius o Jude Bellingham, que se sentaron juntos y demostraron que su relación fuera y dentro del campo es más que fantástica.

❗️Lunin, Camavinga & Militão are also watching the Basketball El Clásico. pic.twitter.com/HGefCTVgkL

