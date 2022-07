Bale visitó el entrenamiento del Real Madrid en Los Ángeles

Gareth Bale se ha presentado en el entrenamiento del Real Madrid este jueves para visitar a sus ex compañeros. El galés, ya ex jugador del conjunto blanco y actualmente en Los Angeles FC, aprovechó su presencia en la ciudad para hacer una visita a los que hasta hace poco eran sus compañeros y presenciar el entrenamiento en directo.

El atacante de Cardiff aprovechó un rato libre para acudir a las instalaciones del campus universitario de UCLA (Los Ángeles), donde se está ejercitando el Real Madrid durante la gira americana. Eso sí, la visita de Bale ha llegado casi sobre la bocina, en la penúltima sesión de los blancos en Los Ángeles antes de regresar a España el próximo domingo.

El ex madridista saludó a Ancelotti y al resto de jugadores, que continúan con su puesto a punto en esta pretemporada y preparando el duelo contra la Juventus (madrugada del sábado al domingo en España). Hasta ahora, el galés no se había acercado a ver a sus ex compañeros ni al hotel ni al lugar de entrenamiento desde que llegaran a la ciudad el pasado día 19.

Bale se ha convertido en todo un icono en la ciudad tras su aterrizaje en Los Angeles FC. El galés ha comenzado una nueva aventura en Estados Unidos y lo ha hecho por la puerta grande, debutó con triunfo ante el Nashville (1-2), donde jugó 24 minutos, y en su segundo encuentro se estrenó como goleador frente al Sporting Kansas City. Gareth entró en el 65 y 18 minutos después se estrenó como goleador en la MLS, con una diana que cerraba la victoria de su equipo (0-2).