Bale reaparece en la final de la Europa League riéndose de Ferdinand y del United

Gareth Bale ha vuelto a aparecer. El ex jugador del Real Madrid se ha dejado ver en la final de la Europa League en San Mamés entre su querido Tottenham y el Manchester United. El galés estaba presente para comentar dicho partido de la mano del canal televisivo inglés TNT Sports, junto a un tal Rio Ferdinand, leyenda de los Red Devils. De hecho, cuando Brennan Johnson marcó el único gol del encuentro, Gareth no faltó en ‘picar’ a su compañero.

En el minuto 42, en una jugada un tanto rocambolesca, Brennan Johnson anota a favor de los Spurs. Tras un centro de Sarr, el inglés le ganó la espalda a la defensa del Manchester y, en medio del caos, remató como pudo. El balón tocó en Luke Shaw, lateral del United, lo que descolocó al portero André Onana y terminó entrando en la portería. El gol fue fruto de la falta de contundencia defensiva de los Red Devils, aunque la acción fue algo caótica y el esférico acabó entrando tras rebotar en la mano de Shaw. Finalmente, la UEFA atribuyó el gol a Johnson.

Ante esa diana un tanto atípica, Gareth Bale no se quedó indiferente. Cuando Brennan Johnson enjauló, el ex merengue simplemente se levantó de su asiento, empezó a aplaudir y sonrió como un niño en Navidad. Mientras tanto, a unos pocos metros de él, todo lo contrario. Rio Ferdinand, histórico central del Manchester United, tenía el ánimo por los suelos. Además, el zaguero estaba comentando una jugada cuando de repente: «Oh, no…». Gol del Tottenham.

Stop what you’re doing and watch Rio and Bale’s goal reaction 🤣 pic.twitter.com/454gwvSiKe — Football on TNT Sports (@footballontnt) May 21, 2025

La nueva vida de Gareth Bale

Al final del choque, Gareth Bale no fue muy efusivo en las redes sociales después de que el cuadro londinense logre su primer título en más de 17 años, trofeo que levantó el mismo Gareth (Copa de la Liga). En Instagram, el galés simplemente publicó una historia a pie de campo con el mensaje «COYS», que significa «Come On You Spurs (Vamos Spurs, en castellano)». Cabe recordar que el atacante jugó en el Tottenham durante siete años, repartidos en dos etapas. La primera de 2007 a 2013, antes de fichar por el Real Madrid a cambio de 100 millones de euros. La segunda fue en la temporada 2020-21, cuando fue cedido por la entidad blanca.

Desde su retiro del fútbol profesional en 2023, Gareth Bale ha optado por un estilo de vida mucho más relajado y familiar. A sus 35 años, el ex futbolista galés disfruta de su tiempo libre, dedicando gran parte de sus días a estar junto a su esposa e hijos, lejos del ajetreo y la presión que conlleva el deporte de élite. Su gran pasión por el golf se ha hecho aún más evidente en esta nueva etapa, participando en varios torneos profesionales y mejorando constantemente su nivel de juego. A pesar de recibir ofertas tentadoras para volver a los terrenos de juego, como la del Wrexham de Gales, Bale ha preferido mantenerse alejado del fútbol, priorizando su bienestar personal y la libertad que tanto valora.

Además de su faceta como golfista, Bale ha encontrado un nuevo espacio en los medios de comunicación. Colabora como comentarista en TNT Sports, donde comparte su experiencia y conocimientos sobre fútbol, manteniéndose así vinculado al deporte pero sin las exigencias de la competición. En sus redes sociales, suele publicar imágenes de sus viajes, escapadas familiares y momentos cotidianos, mostrando una vida sencilla y plena.