Baena se marchó del campo entre lágrimas tras lesionarse en su regreso al Bernabéu

Álex Baena se marchó del Bernabéu entre lágrimas tras sufrir una lesión en un percance involuntario con Lucas Vázquez por la que tuvo que ser sustituido a la media hora de partido. El centrocampista, que volvía a verse las caras con el Real Madrid tras el episodio ocurrido con Valverde la pasada temporada, tuvo que ser sustituido cuando el Real Madrid vencía gracias a un gol de Bellingham. Terrats entró en su lugar.

Baena fue protagonista ya que volvía a verse las caras con el Real Madrid después del conflicto de la temporada pasada con Valverde. Ambos se volvían a ver las caras meses después de que se demostrara que el jugador uruguayo no había agredido al del Villarreal y ambos se saludaron sin ningún tipo de problema antes del choque.

Finalmente, el regreso de Baena al Bernabéu duró la media hora que aguantó en el campo. Minutos después del gol de Bellingham y con 1-0 en el marcador, el centrocampista tuvo que marcharse del campo entre lágrimas después de sufrir un fuerte golpe en el pie en un lance involuntario con Lucas Vázquez.

El lío entre Baena y Valverde

Fue un 8 de abril, tras un partido disputado entre el Real Madrid y Villarreal en el Bernabéu cuando se contó que Fede Valverde había propinado un puñetazo a Baena en el lugar donde aparcan los autobuses en el Bernabéu. Después las cámaras de seguridad contaron que la versión del jugador del club valenciano no era real y Fede Valverde contó aquella historia en una entrevista concedida a The Players’ Tribune donde pone de manifiesto lo que pensó aquel día tras las palabras de Baena: «Todo lo que quiero decir es que en una cancha de fútbol, puedes decirme lo que quieras, y no me va a molestar. Soy uruguayo, por Dios. Pero hay ciertas líneas que no hay que cruzar. No como futbolista, sino como ser humano».

«Si hablas sobre mi familia, esto ya no es más fútbol. Ese día se cruzó una línea. ¿Debería haber reaccionado? Quizás no. Quizás tendría que haber vuelto a casa, a compartir una hamburguesa con mi hijo, comerme unos nuggets y a mirar dibujitos. Pero soy un ser humano, y a veces tienes que saber plantarte por vos mismo y por tu familia», reflexionaba Valverde, dolido porque los medios le describieron «como un tipo violento, se dijeron muchas mentiras que luego se probaron que no eran verdad»-